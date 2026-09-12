Cómo va a estar triste Lamine Yamal: así fue el verano de su vida

Lamine dejó claro cuál es el objetivo que más lo motiva esta temporada: "Ganar la Champions. Todo el mundo la quiere, es la competición más especial y la tenemos en la cabeza". El jugador del FC Barcelona es un deportista ambicioso. Sabe que acaba de empezar trayectoria profesional y que tiene un largo camino todavía por delante. Pero la 'orejona' le hace especial ilusión.

Con tan solo 19 años, ya se ha colocado en las altas esferas del mundo del fútbol, siendo un referente para millones de niños y niñas en el mundo, además de cargar el 10 en la espalda (una gran responsabilidad). Ha ganado la Liga, la Copa, la Eurocopa y el Mundial, además del trofeo 'Kopa', hasta el momento. Solamente le falta la Champions, aunque parece cuestión de tiempo.

La temporada pasada fue especialmente buena. Disputó 45 partidos y marcó 24 goles, además de repartir 17 asistencias. Pero tras un año largo, Lamine decidió parar, hacerse unas largas vacaciones en verano y recargar energías para empezar con buen pie esta temporada.

En los primeros dos partidos de liga, se le vio apagado, más de lo normal. Simplemente, a Lamine no le salían las cosas. Es un jugador ambicioso. Pero una de las cosas que mejor se le da es callar bocas y darle la vuelta a la tortilla: lo hizo.

Rápidamente, Lamine ha ido recuperando su mejor nivel y formando un tridente fantástico junto a Fermín y Raphinha. En la rueda de prensa previa al Feyenoord, al azulgrana le dejaron encima de la mesa una pregunta polémica: por qué se le vio triste en Elche. Pero la respuesta, cuando parecía que iba a decir algo sobre el cambio, fue increíble:

"Contra el Elche me enfadé porque estaba cansado y hacía calor, a 40 grados. Estoy muy feliz, no sé por qué se habló tanto. Me he pegado las vacaciones de mi vida después de ganar un Mundial. En ningún momento de mi vida he estado tan feliz", decía.

Lamine se mostró triste, apagado y cansado durante la primera jornada liguera ante el Elche. / Sport.es

El 'recap' de un verano feliz

El verano de 2026 de Lamine Yamal ha estado marcado por su consagración como campeón del mundo, unas vacaciones de lujo y una gran fiesta de 19 cumpleaños. Y según Lamine, ha sido el mejor de su vida. Ni el de los 17, ni el de los 18.

Es por eso que repasaremos todos los planes y viajes que hizo la estrella del Barça de junio hasta el inicio de la competición liguera en agosto.

Cumplió 19 años durante el Mundial

Lamine nació el 13 de julio, así que cumplió 19 años mientras estaba concentrado con España en Estados Unidos. No tuvo entonces la gran fiesta que después celebraría en Barcelona. Pasó el cumpleaños de forma bastante íntima, acompañado por familiares, su hermano pequeño Keyne, su madre, Inés García y compañeros de la selección. Gavi incluso le llevó la tarta durante la comida del equipo.

Ese día también apareció en rueda de prensa luciendo un collar de diamantes que, según sus propias palabras, se había comprado él mismo.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), entrega la medalla a Lamine Yamal durante la premiación del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey. / Octavio Guzman / EFE

19 de julio: campeón del mundo

España ganó el Mundial 2026 y Lamine terminó sus obligaciones con la selección como campeón del mundo. El título es importante para entender por qué sus vacaciones se retrasaron. Los internacionales que llegaron hasta el final del torneo recibieron unos días adicionales de descanso antes de reincorporarse a sus clubes.

Ibiza, Madrid y Saint-Tropez

Llegó el turno de las vacaciones. Después del Mundial, Lamine se marchó unos días en Ibiza con sus amigos, donde estuvo descansando en el 'yate' que alquiló. Después se reencontró con Inés García en Madrid y ambos viajaron a Francia. Ambos viajaron en jet privado, se alojaron en una villa/hotel de lujo, pasaron tiempo juntos, cenaron y publicaron fotografías románticas.

En este viaje, incluso, se vio a Lamine entrenando con pesas en el gimnasio del hotel. Después apareció también entrenando en un campo de fútbol. Inés García bromeó diciendo que en realidad no estaban 'tan de vacaciones'. Así que sus vacaciones no fueron exclusivamente descanso: mantuvo entrenamiento físico por su cuenta.

Lamine disfrutó de su verano junto a los suyos. / @lamineyamal

Colombia: Cartagena de Indias

Después de Francia, Lamine viajó a Colombia. El 4 de agosto ya estaba documentada su presencia en Cartagena de Indias, donde fue visto por el centro histórico y generó bastante expectación entre turistas y aficionados. Algunas informaciones señalan que su recorrido colombiano también incluyó Bogotá antes de llegar a Medellín.

El 6-7 de agosto apareció en Medellín durante la Feria de las Flores. Fue recibido por el alcalde Federico Gutiérrez y continuó allí sus vacaciones. Visitó la Comuna 13, apareció vestido con la camiseta de la selección colombiana, estuvo junto al artista colombiano Ryan Castro, subió al escenario y cantó con Ryan Castro “El ritmo que nos une”, canción dedicada a la selección colombiana.

Su viaje a Colombia, donde se juntó con Ryan Castro y Westcol. / @lamineyamal

Regreso a España y celebración atrasada de sus 19 años

El 11 de agosto organizó una macrofiesta en Mas de Sant Lleí, en Vilanova del Vallès, una finca histórica de unas 40 hectáreas. Acudieron más de 100 invitados y fue la celebración 'atrasada' de su cumpleaños. Entre los asistentes y artistas relacionados con la celebración aparecieron, además de algunos miembros de la plantilla del Barça, nombres como: la Bad Gyal, el Grupo Frontera, Myke Towers o el Morad.

La finca disponía además de helipuerto, jardines y lago, y el evento fue planteado con bastante más discreción que su polémica fiesta de los 18 años. Antes de esa macrofiesta también celebró una reunión mucho más pequeña con su familia, amigos íntimos e Inés García en La Cúpula de Garraf, restaurante que se ha convertido en una especie de tradición para sus cumpleaños.

La vuelta al trabajo con el Barça

Su periodo de vacaciones terminó prácticamente ahí. El Barça había previsto que los internacionales españoles regresaran el miércoles 12 de agosto, después de que el resto de la plantilla hubiese comenzado antes la pretemporada, pero algunos jugadores, incluido el de Rocafonda, regresaron antes.

A principios de setiembre, incluso, tuvo tiempo para hacer una escapada 'express' a Madrid y a París. En la capital española, recibió el premio al Mejor Jugador de Primera División en la V edición de los Premios AFE.

Lamine está orgulloso de ser un capitán del Barça / Dani Barbeito

Después, se marchó junto a Inés a Francia por compromisos comerciales, aunque tuvo tiempo para desconectar junto a su pareja.

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El 'verano de su vida' le ha dado fuerzas para afrontar la temporada de la mejor forma posible: ganando y marcando goles.