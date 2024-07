Triste final para Joao Félix

Alemania significaba para Joao Félix una oportunidad. Un camino para ganarse el reconocimiento de un fútbol que le ha perdido un poco la esperanza después de no ser capaz de consolidarse entre los TOP. El futbolista formado en el Benfica aterrizaba en la Eurocopa tras una temporada de altibajos en el Barça, con destellos de brillantez pero sin poder ganarse la confianza total de Xavi. Sin asentarse como titular ni como protagonista principal.

Pero lo que empezaba como un tren de esperanza terminó con una profunda tristeza y decepción. No solo no ha podido convencer a Roberto Martínez ni hacerse un hueco en su once (carísimo y repleto de estrellas, las cosas como son), sino que terminó su andadura siendo el 'verdugo' de su selección, el único que falló en una tanda fatídica para los lusos contra Francia.

PENALTI FATÍDICO

Félix se marcha de tierras teutonas habiendo participado únicamente en dos encuentros. El tercero de la fase de grupos, intrascendente, y apenas 15 minutos en la prórroga frente a Francia sin poder cambiar el signo del partido. Se ofreció para coger la responsabilidad y chutar una pena máxima que podía marcar un antes y un después para él. Pero el palo se cruzó en su destino.

La felicitación del Barça a Joao Félix y Cancelo / FCB

El atacante, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2029 tras renovar el verano pasado antes de marcharse al Barça cedido, estaba hundido. Entre lágrimas, se marchó a los vestuarios con la sensación de que costará levantar el vuelo. El Benfica, el regreso a casa en busca de reencontrarse, parece ahora la opción más factible. Los lisboetas habrían ofrecido 30 millones por el 50% de su pase.

FUTURO ABIERTO

No se cierra, todavía, la puerta de volver a préstamo a la Ciudad Condal. De hecho, no ha escondido que es su prioridad. Pero no parece que haya dejado tanta huella como para que el club azulgrana vuelva a hacer esfuerzos y a dilatar la decisión hasta el fin de mercado. A no ser que Mendes vuelva a hacer 'magia'...