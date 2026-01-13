El triplete no es una utopía

No es ningún secreto porque todos los grandes equipos, cuando arranca la temporada, lo quieren ganar todo, pero no todos están a media temporada en disposición de hacerlo. El Barça, sí. Y, además, hay fe en ello, confianza en que lo ocurrido la pasada temporada no puede ser flor de un día y tendrá continuidad en el segundo año de Hansi Flick como dueño del banquillo blaugrana.

La Supercopa ante el Real Madrid no ha hecho más que reforzar las sensaciones con las que la plantilla llegó al mes de enero, con tres victorias consecutivas ante Espanyol, Athletic Club y Real Madrid, que, sumadas a las que logró en los últimos meses de 2025, aumentan la racha a diez triunfos seguidos.

Velocidad de crucero

El momento es bueno, pero ha costado llegar a él porque pasan muchas cosas durante la temporada: lesiones, derrotas, ‘shit octobers’, un primer clásico perdido con Hansi al mando... Lo que no mata engorda y el Barça presenta hoy un aspecto lozano. El propio técnico fue quien compartió sus inquietudes en rueda de prensa cuando dijo que “los egos matan el éxito”. Veía cosas que no le gustaban nada. Pero también, tras caer en Londres ante el Chelsea, supo ver los brotes verdes: “Soy positivo de cara al futuro”, dijo. Y acertó. Diez triunfos seguidos: 29 a favor; ocho en contra.

Plantilla reforzada

Flick entendió antes que nadie el valor de una Supercopa que, desde su inclusión a media campaña, tiene consecuencias. Negativas, como las del Real Madrid, pero también positivas, como pasa en el Barça. El equipo se demostró a sí mismo, tras caer en el Bernabéu, que está listo para todo. Y también se lo demostró a su técnico, que ve al vestuario preparado para competir por todo lo que está en juego.

El refuerzo de Cancelo, además, considera la dirección deportiva, de forma consensuada con Hansi, que permitirá repartir esfuerzos para llegar al tramo en el que se deciden todos los títulos en plenitud a nivel físico. También para minimizar el riesgo de lesiones. El objetivo es que futbolistas cuyo desgaste está siendo mayor, puedan tener momentos en los que roten. Hay muchas ganas de hacer algo grande y este equipo cree más que nunca en ello.