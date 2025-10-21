El triple salto de El Kaabi, la gran amenaza para el Barça

El Barça no podrá contar este martes con su 'killer', un Robert Lewandowski que se recupera de una rotura muscular en el bíceps femoral y tampoco está disponible su recambio de garantías (hasta el punto de que estaba siendo más titular arriba que el polaco) Ferran Torres, a quien Hansi Flick espera recuperar para el clásico del domingo. No tiene este problema José Luis Mendilibar en Olympiacos. Su gran artillero, historia y leyenda del club de El Pireo, se llama Ayoub El Kaabi, viene de marcar dos goles en la Superliga griega para la victoria frente al Larissa (0-2) y está en plena forma.

Resumen, goles y highlights del Arsenal 2–0 Olympiacos de la segunda jornada de la Champions League / Champions

La temporada 2023/2024, Olympiacos tocó el cielo conquistando su primer título europeo con 'Mendi' en el banquillo y El Kaabi en el césped. Los rojiblancos conquistaron la Conference League y el marroquí se apuntó un récord histórico hasta ese momento propiedad de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Radamel Falcao.

El Kaabi marcó 11 goles en fases eliminatorias y estableció un récord histórico. La pasada campaña, se quedó en 7 goles con los atenienses en la Europa League, fueron menos pero le dio para ser el máximo goleador, en esta ocasión compartido con Bruno Fernandes (Manchester United) y Kasper Hogh (Bodo Glimt).

El reto, el triple salto que ahora quiere dar, es el de la principal competición continental: la Champions League. Tras dos partidos en blanco del equipo de Mendilibar (empate a cero contra el Pafos y 2-0 en el Emirates frente al Arsenal), Ayoub El Kaabi quiere ser el primero en marcar gol en esta edición con Olympiacos. Y lo quiere hacer en un partido tan especial y con el escaparate que significa enfrentarse al FC Barcelona.

Apoyado por 2.700 seguidores griegos

De todas formas, sería su primer gol en la Champions League europea, que no en la africana, pues El Kaabi marcó 14 goles en dos temporadas con el equipo de su ciudad, el Wydad Casablanca, antes de dar el paso al fútbol europeo de la mano del Hatayspor turco.

El Kaabi es un 'killer' del área, un futbolista con un innato instinto goleador que ha marcado allá por donde ha jugado. Su éxito y reconocimiento internacional ha sido algo tardía, pues cuenta ahora con 32 años. Desde que está Mendilibar, es ídolo y es historia en activo de un Olympiacos que en Barcelona tendrá el apoyo de 2.700 seguidores y que solo tiene la baja del brasileño Rodinei, una vez que el ucraniano Yaremchuk se ha recuperado de una lesión en el gemelo y el ex del Valencia jugó sus primeros minutos de la temporada el pasado fin de semana.