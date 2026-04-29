Triple buena noticia para Flick: Raphinha, Bernal y Christensen están de vuelta en el Barça

Ya había calentado un poco Raphael Días Belloli en sus redes sociales ese esperadísimo regreso de la lesión que sufrió en un inoportuno amistoso con Brasil en Estados Unidos. Era 27 de marzo y el Barça tenía por delante una eliminatoria durísima de Champions ante el Atlético.

Raphinha dio ánimos a sus compañeros tras el partido / Valentí Enrich

La noticia cayó como un jarrón de agua fría en el seno del club azulgrana. Tanto las altas esferas como Flick reaccionaron con un enfado notorio ante un contratiempo completamente evitable (o no) al estar disputando la 'verdeamarela' un partido intrascendente en la otra punta del mundo y a las puertas de jugárselo todo los clubes.

Unos días en Brasil

En cualquier caso, Rapha pasó unos días en casa, en Brasil, acompañado de su hijo y de su mujer y también de sus padres y familia cercana y amigos con ese beneplácito del Barça. Regresó, acudió al Metropolitano para hacer piña con sus compañeros, sufrió en sus carnes una durísima eliminación de la Champions. Y puso el chip en regresar cuanto antes para poder sumar de cara a los últimos duelos ligueros para amarrar el campeonato.

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol ante el Newcastle United / Valentí Enrich / SPO

Este martes el extremo, como decíamos, publicó un mensaje 'anunciando' su regreso inminente a los entrenamientos con sus compañeros con un significativo 'loading' (cargando) acompañado de varias instantáneas besándose el escudo barcelonista.

Junto a Bernal

Pues bien, este miércoles el de Porto Alegre se ha reincorporado con el grupo en el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ya contamos en SPORT que la semana pasada estaba haciendo trabajo de césped individualizado a cierta intensidad junto a Marc Bernal y este miércoles, en el primer entrenamiento semanal tras los tres días libres que dio Flick, se ha sumado de forma parcial con el grupo.

También lo ha hecho el propio Bernal tras las molestias que arrastraba estos días. Y una gran sorpresa, la de Andreas Christensen. El danés lleva de baja desde enero por una lesión de rodilla y ha podido reintegrarse al grupo este miércoles.

Raphinha celebra uno de sus goles con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Veremos si Flick decide ya convocarlo para este sábado en Pamplona o se espera ya al clásico ante el Madrid del 10 de mayo. Este martes acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a seguir con su puesta a punto.