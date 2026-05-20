Triple buena noticia para Flick en el Barça antes del final de Liga

Últimos entrenamientos de la temporada. El FC Barcelona vivirá este sábado un cierre de telón de lo más plácido a un curso 2025/26 que ha vuelto a ser exitoso, con dos títulos y con la sensación de que el proyecto de Hansi Flick al frente se consolida.

Yuste, durante el acto de renovación de Hansi Flick / FC Barcelona / EFE

Mestalla será el escenario de la última 'obra' de un equipo azulgrana en el que habrá despedidas. Algunas, sabidas y sentidas como la de Robert Lewandowski; otros no saben si volverán a vestir la elástica azulgrana, como en el caso de Cancelo o Rashford (cedidos) o de un Marc Casadó que apunta a salir traspasado.

Fermín y Lamine, KO

De cara a ese último envite el técnico alemán ya sabe que no podrá contar con dos lesionados como Fermín o Lamine Yamal. El onubense fue operado este martes del quinto metatarsiano y estará alrededor de tres meses de baja; en el caso del de Rocafonda sigue apretando para llegar al Mundial en las mejores condiciones.

Frenkie de Jong y Rashford, en una imagen de archivo de esta temporada / Dani Barbeito / SPO

Con quién sí parece que podrá contar Hansi es con Frenkie de Jong, Rashford y Ferran Torres. El neerlandés no entró en la convocatoria del partido del domingo frente al Betis. Y tampoco entrenó el sábado. Según Flick, por unas molestias que arrastraba. En el caso de Ferran., el club emitió un comunicado médico alegando problemas en el bíceps femoral.

Rashford, a punto

En cuanto a Marcus, también arrastraba molestias musculares. Se sentó en el banco ante los verdiblancos, pero no llegó a disputar ni un minuto. Una pena porque no pudo despedirse jugando de la afición barcelonista. Y no sabe aún si podrá enfundarse de nuevo la casaca barcelonista.

Rashford celebra su golazo contra el Real Madrid // EFE / JORDI CARNÉ

Los tres han participado con normalidad en el entrenamiento de este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Si nada cambia, el antepenúltimo del curso. Este jueves, a priori, hay cena de final de temporada de la plantilla.

Una campaña "buena, pero con alguna espinita", como dijo Pedri en la presentación de su nuevo acuerdo con Adidas celebrada en la tienda de la multinacional alemana en Passeig de Gràcia.