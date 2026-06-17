La triple alternativa del Barça si falla Julián Álvarez

El Barça lo apuesta casi todo a Julián Álvarez. El club hará todo lo posible, y casi lo imposible, para armar una oferta lo suficientemente tentadora capaz de seducir finalmente al Atlético de Madrid. En el área deportiva azulgrana se confía que una propuesta de 135 millones de euros fijos más 15 en variables, unida a la voluntad explícita del delantero argentino por cambiar de aires y recalar en el Camp Nou, acaben por flexibilizar la postura de la directiva colchonera y finalmente el traspaso sea una realidad.

Pero es indudable que el Barça no puede fiar toda 'la operación 9' a una sola carta. Julián es el objetivo número, pero el dossier de Deco y Flick también contempla otros nombres con perfiles y precios diferenciados. Son alternativas de primer nivel para arrancar la temporada 2026-27 con un delantero sólido en condiciones de asumir la vacante que ha dejado la marcha de Robert Lewandowski.

Hasta hace pocas semanas, el Barça trabajaba priorizando al brasileño Joao Pedro, aunque su precio próximo a los 100 millones de euros y las reticencias del Chelsea a despresderse de él también eran obstáculos casi insalvables. En estos momentos, desde el programa 'La Posesión', se apuntan los tres nombres que maneja la dirección deportiva del Barça.

Kane, el otro gran sueño

No cabe duda que Kane es el otro gran deseado. Es cierto que está a pocas semanas de cumplir los 33 años pero visto el resultado de Lewandowski y el excelente estado de forma del delantero inglés, a nadie le incomoda su edad y todo el mundo vería con buenos ojos su llegada al Barça.

Harry Kane, durante un entrenamiento con Inglaterra / Europa Press

Por supuesto, en el Bayern Múnich no están por la labor de desprenderse de una de sus grandes figuras. Portavoces del club bávaro han reiterado en numerosas ocasiones que no contemplan una operación traspaso de Kane, pese a los rumores que le han situado en Arabia Saudita tras ofertas multimillonarias.

Nadie como el mítico Uli Hoeness para expresar el sentimiento del Bayern. En una de sus últimas referencias a un hipotético traspaso de Kane, entró en el juego del posible precio del inglés. "Si en su día se pagó 150 millones por Isak, ahora me imagino que Kane valdría 250 millones".

Atentos a Junior Kroupi

Hace solo unos días adelantábamos que el joven Kroupi gana adeptos con el paso del tiempo. La progresión del delantero del Bournemouth ha sido espectacular y la necesidad de nuevos referentes ofensivos le ha permitido ganarse un hueco importante en el mercado.

A Deco le gusta Kroupi, y más teniendo en cuenta que solo tiene 19 años. Sin embargo, dos grandes problemas dificultan cualquier operación alrededor de una de las grandes promesas de la Premier. En primer lugar, el Bournemouth, que como buen club vendedor ya ha situado un precio inicial de salida que se sitúa sobre los 100 millones de euros. Una cantidad que parece desorbitada para un futbolista que aún está en periodo de formación, pero la cifra no parece haber asustado a clubes como Arsenal o PSG que ya habrían sondeado la predisposición a una posible negociación durante este verano.

Oyarzabal, la apuesta más razonable

Es indudable que a sus 29 años, Mikel Oyarzabal ha alcanzado su plena madurez futbolística. Su rendimiento siempre ha sido de primer nivel, pero en estos dos últimos años el delantero de la Real Sociedad se ha mostrado más efectivo que nunca. Su peso en el juego es brutal, adornando sus brillantes estadísticas con una incidencia goleadora de primer nivel.

No es un 9 al uso, aunque ese no es un requisito indispensable para Flick. Si se busca delantero con integración inmediata, de fácil asociación dentro y fuera del área, Mikel siempre está bien situado. También es necesario tener en cuenta que la Real concede pocas facilidades a la hora de desprenderse de sus estrellas. En este caso es bueno tener en cuenta que la cláusula de rescisión está estipulada en 75 millones de euros.