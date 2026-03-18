Trincao, MVP: la explosión total de un futbolista del que el Barça ya no ingresará nada

Francisco Trincao ya está en la elite de jugadores 'top' en Europa tras una temporada sensacional que tuvo su colofón en la remontada épica del Sporting de Lisboa ante el Bodo en un encuentro que acabó 5-0 y con el exblaugrana como MVP del partido tras repartir dos asistencias prodigiosas y echarse al equipo a sus espaldas. Trincao pertenece ya al cien por cien al club lisboeta tras la sorprendente venta del 50 por ciento de sus derechos económicos por parte del Barça el pasado verano a razón de 11 millones de euros. Con contrato hasta el 2030, ya nadie duda de que el negocio que puede hacer el Sporting en el futuro puede ser muy importante.

Trincao ha encontrado su mejor versión en el Sporting tras ser uno de los jóvenes con mayor proyección en los últimos años. El Barça lo fichó en el 2020 y fue una apuesta arriesgada del entonces secretario técnico, Ramón Planes, quien realizó una operación para colocar en el mecado al delantero Abel Ruiz, con quien no se contaba. Con la ayuda de Jorge Mendes, firmaron al extremo portugués por un valor de 30 millones de euros, rebajados en diez millones por la tasación de Abel Ruiz, que se fue al Sporting Braga. Era una opción arriesgada de 20 millones en la que el Barça no acabó por tener paciencia.

El internacional portugués apuntó maneras como blaugrana, pero primero fue cedido al Wolverhampton y, luego, al Sporting de Lisboa, dónde finalmente se recuperó el dinero invertido. Primero con una cesión de tres millones, luego con la venta del cincuenta por ciento por 7 millones y, finalmente, la sorprendente cesión del otro cincuenta por ciento por 11 'Kilos'. En total, 21 millones para no consumar pérdidas pero dejando el control total del futbolista en manos de los lisboetas y también un más que seguro negocio de futuro.

Y es que Trincao, que ya tuvo ofertas muy importantes el pasado verano, es ya uno de los jugadores de moda en Europa. Este curso ha jugador 41 partidos anotando 11 goles y dando la friolera de 17 asistencias de gol, dos de ellas en el último duelo de Champions. Pero no solo eso. Es el líder del Sporting a sus 26 años y titular en la selección de Portugal. El Mundial podría confirmarle definitivamente y, a pesar de haber renovado, ya hay varios clubs Premier que van a pujar por él. Se habla de ofertas superiores a los 50 millones de euros, una cifra que haría recuperar con creces al Sporting su inversión por él.

Trincao fue ovacionado por su público tras una remontada impresionante y fue elegido mejor jugador del encuentro. Pero el portugués tiró de galones y tuvo un detalle que demuestra su ascendencia dentro del vestuario del Sporting: le regaló su trofeo a Maxi Araujo, el lateral zurdo que marcó el 4-0 en la prórroga y que significaba la confirmación final de la remontada en la Champions, Un gesto de auténtico crack.