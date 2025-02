Trincao explica su surrealista fichaje por el Barça

Francisco Trincao, jugador del Sporting de Lisboa, explicó la forma en la que se enteró que iba a fichar por el Barça. El portugués, que ahora sí está mostrando toda su calidad, dejó claro que para él era impensable acabar de blaugrana y alucinó cuando le comunicaron la noticia: "Estaba en el Sporting Braga e iba a jugar contra el Moreirense. Suelo llamar a mis padres y mi padre no pudo hablar esa noche. Mi madre dijo que estaba ocupándose del trabajo, algo que nunca pasa por la noche. Me fui a dormir y al día siguiente mi padre me dijo 'no podía contestar, estaba ocupándome de cosas, vas a jugar en el Barcelona, estoy aquí ocupándome de cosas'. Pensé que estaba bromeando conmigo", explicó a los canales de su club.

Trincao admitió que su éxito llegó pronto en Portugal, pero que no se imaginaba que lo estaban siguiendo clubs tan importantes: "Llevaba poco tiempo jugando en el Braga e iba a jugar en el Barcelona... Había empezado a jugar hace solo dos o tres meses con continuidad. Pensé que mi padre estaba bromeando conmigo. Marqué un gran gol e hice una asistencia contra el Moreirense, hice un gran partido, y llamé a mi padre. No sabía qué hacer. Fui a ver a mi padre, me contó todo sobre cómo iba a suceder o no y en esos tres días días firmamos contratos y fiché por el Barcelona", admitió el internacional portugués.

Trincao reconoció que el Covid pesó mucho en su adaptación al Barça: "En su momento, por culpa del Covid, hice la pretemporada con los nuevos fichajes como Pedri o Matheys Fernandes, pero lo hicimos todo por turnos y, evidentemente, no es lo mismo. Llegó todo el equipo al final, nos juntamos y ya de pronto comenzó la temporada. Me hice amigo de Pedri y todo fue más fácil. La verdad es que nunca tuve problemas graves en la adaptación. Siempre me sentí a gusto en un club tan grande, la ciudad también era increíble y la cultura era parecida a la que tenemos nosotros".

El internacional portugués no pudo asentarse por juventud en el primer equipo blaugrana y le tocó salir cedido al Wolverhampton. Xavi Hernández no contó con él y, finalmente, el Sporting de Lisboa se lo quedó primero cedido y, luego, traspasado. Hoy por hoy ya es uno de los jugadores más importantes de Portugal y es más que probable que este verano salga vendido por una buena cantidad de dinero.