Trincao evita que el Sporting haga el negocio del siglo a costa del Barça

Las prisas nunca acostumbran a ser buenas compañeras y el Barça se deshizo del cincuenta por ciento de la propiedad de Francisco Trincao por 11 millones de euros para poder inscribir a Marcus Rashford a contrareloj. El Sporting de Lisboa se mostró encantado con el acuerdo y estuvo cerca de realizar el negocio del siglo, ya que había un interés del Al Nasr de Arabia Saudí por contratar al futbolista por una cantidad estratosférica. La operación no se ha cerrado porque el propio Trincao ha dicho 'no' a jugar en el equipo de Cristiano Ronaldo ya que su deseo es consolidarse en Portugal y buscar ya otras oportunidades en los próximos mercados.

No hay duda que el Sporting ha hecho un gran esfuerzo económico por Trincao, ya que finalmente ha abonado 21 millones de euros al Barça. Tres por la cesión del primer año, 7 por comprar primero el cincuenta por ciento y once más para quedárselo en propiedad. Y el futbolista ha respondido porque se ha convertido en el jugador más destacado de la liga portuguesa: en dos partidos ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. El club portugués no lo ha vendido ahora, pero se frota las manos con la millonada que puede ingresar en el futuro.

La idea de Trincao es renovar antes de final de mes por el Sporting. Su contrato expira en el 2027 y lo prolongará hasta el 2030 incluyendo una cláusula millonaria de salida. Su nombre está sobre la mesa de las principales secretarías técnicas de Europa y ya el curso pasado clubs como Manchester City o Bayern lo estuvieron siguiendo. El Sporting, que ya ha ingresado mucho con la venta de Gyokeres, le dará el liderazgo del equipo a la espera de que siga revalorizándose y creen que a sus 25 años habrá tiempo para lograr un buen traspaso en el futuro.

El Barça ha estado en permanente contacto con su agente, Jorge Mendes, para rentabilizar este cincuenta por ciento. Mendes les aseguró que habría ingreso este verano pero finalmente no ha surgido la gran oferta que se preveía y Trincao ha decidido quedarse en su club. A última hora, Jorge Mendes le propuso al Barça la venta del cincuenta por ciento por esos 11 millones de euros y el club blaugrana aceptó porque necesitaba imperiosamente este ingreso.

La operación, a la larga, puede ser ruinosa para el club blaugrana y a nivel de tasación actual es inentendible salvo por la situación de límite salarial que vive el club blaugrana. Se han desprendido de un porcentaje de un futbolista que vale mucho más y el Sporting será, al final, el que haga el negocio. Operación similar a la que se efectuó este mes de enero regalando al Betis un treinta por ciento de los derechos de Abde, jugador que tenía una oferta de 20 millones de la Roma aunque por ahora no ha querido ir. Mucho dinero que se está quedando por el camino y suerte que Trincao ha decidido no ir a Arabia en este mercado.