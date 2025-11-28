El tridente titular del Barça puede volver seis meses después

Pese a ser el FC Barcelona de Hansi Flick el equipo más goleador de LaLiga EA Sports, con 36 goles respecto a los 28 del Real Madrid de Xabi Alonso, lo cierto es que esta temporada el entrenador teutón no ha podido alinear a su tridente titular de la campaña pasada en ninguno de los 18 encuentros disputados hasta la fecha en la 25/26.

De hecho, para encontrar la última ocasión que Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski compartieron once, hay que irse hasta el 25 de mayo, cuando el Barça venció por 0-3 en la última jornada al Athletic en San Mamés, en un choque intrascendente hace ya casi seis meses.

Lewandowski, Lamine y Raphinha con la camiseta del Barça / FC Barcelona

Las lesiones afectan en el ataque

Evidentemente, el principal problema para que los aficionados no pudieran disfrutar del ataque que ganó los tres títulos nacionales en el pasado curso radica en las lesiones. Robert Lewandowski se ha perdido hasta 36 días por problemas musculares, con cinco partidos de los culers entre medio. En el caso de Lamine Yamal, la pubalgia le ha alejado de los terrenos de juego 26 días en esta campaña, perdiéndose también cinco juegos. En el caso del brasileño, recientemente recuperado, la cifra de días 'fuera de combate' se dispara hasta los 58, mientras que no ha estado disponible en nueve compromisos como azulgrana.

Pese a sus contratiempos físicos, los tres delanteros del FC Barcelona han podido mantener unas buenas cifras a nivel de estadísticas, ya que el de Rocafonda suma seis goles y ocho asistencias en 13 partidos, el polaco ocho dianas en 14 encuentros y Raphinha tres anotaciones y dos pases de gol en nueve juegos. Sin embargo, es evidente que estos números quedan lejos de los vistos la temporada pasada, donde el '10' del Barça finalizó con 18 goles y 21 asistencias, el '9' con 42 y 3, y el carioca con 34 y 23, cifras estratosféricas que facilitaron la consecución de Liga, Copa y Supercopa de España.

La ocasión perfecta

Este sábado ante el Alavés Hansi Flick contará con una ocasión ideal para volver a colocar a su tridente más letal desde el inicio, una vez Raphinha ha dejado atrás su lesión y está a plena disposición para ir desde el inicio. Falta por ver si el técnico blaugrana opta por esta posibilidad o si, por el contrario, da entrada a Ferran Torres o Rashford, que también cuentan con todas las posibilidades de jugar en lugar del ex del Leeds o de Robert.