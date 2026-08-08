Triangular con alicientes del Barça en Udine

Tercer capítulo de la pretemporada 2026/27. Tras dos primeras semanas de trabajo en la Ciutat Esportiva y la “gran experiencia” para Hansi Flick en un ‘stage’ de Inglaterra con amistoso ante el Birmingham City incluido, el conjunto blaugrana pone rumbo a Udine para disputar hoy un triangular contra el Nottingham Forest y al Udinese y seguir preparando el próximo curso.

Ha sido una cuarta semana de pretemporada tranquila. La expedición culé regresó de tierras inglesas el lunes y los futbolistas tuvieron descanso hasta el jueves, cuando se celebró una doble sesión en las instalaciones del Barça en la que la gran novedad fue el regreso anticipado de vacaciones de Gavi. Veremos si el palaciego, que también entrenó con normalidad ayer, entra en la convocatoria y puede jugar. Alejandro Balde y Raphinha, que no tuvieron minutos en el primer ‘test’, podrían estar a disposición de Flick, mientras que Fermín López, salvo sorpresa, no reaparecerá hasta el Gamper del próximo 19 de agosto contra el Al-Ahly egipcio.

Bisiwu entra en escena

Jesse será, junto con las posibles primeras apariciones de los futbolistas mencionados o el rodaje de Adeyemi, uno de los principales alicientes en clave blaugrana. La joya belga se incorporó a la disciplina del Barça en la recta final del ‘stage’ en St. George’s Park y, aunque su llegada se demoró más de lo previsto, la idea inicial del club ya era que el atacante se estrenara como culé en Udine. En tierras inglesas, Hansi ya dejó claro que las primeras sensaciones con el ex del Brujas son realmente buenas: “Acaba de llegar, pero ya se puede ver que es un jugador con talento y velocidad”.

Los canteranos Óscar Gistau, Ibrahim Diarra y Álex González, por su parte, se unieron ayer al Barça Atlètic en la Vall d’en Bas tras cuatro semanas con el primer equipo, por lo que se convirtieron en los tres primeros ‘descartes’ de Flick y no formarán parte de la convocatoria para viajar a Italia.

Dos rivales potentes

En la primera edición del torneo internacional Friuli Venezia Giulia Cup, el Barça disputará su primer triangular en 24 años. La última vez que el cuadro catalán disputó un torneo con un formato parecido fue en 2002, en Ámsterdam y con Van Gaal en el banquillo. Se enfrentó a Parma y Ajax.

Udinese (décimo clasificado en la pasada edición de la Serie A) y Nottingham Forest (decimosexto en la última Premier League) serán dos buenas pruebas de nivel para el Barcelona antes del regreso a los entrenamientos de los internacionales españoles (Gavi al margen), Anthony Gordon y Jules Koundé, previsto para la semana que viene.