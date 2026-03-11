Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trezeguet: "Si fuera la Juve, ficharía a Lewandowski sí o sí"

El exfutbolista recomienda la llegada del delantero del Barça para que el equipo italiano pueda volver a ganar títulos

Lewandowski crea distancia con el Slavia de Praga anotando el cuarto gol / Champions

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

El exfutbolista David Trezeguet, ahora en la directiva de River Plate, recomienda a la Juventus que fiche a Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada si es posible. El exgoleador tiene claro que el polaco, a pesar de sus 37 años, es un futbolista de primerísimo nivel y un delantero nato de los pocos que quedan en el mercado: "No voy a entrar si la Juve debe renovar o no a Vlahovic, estoy centrado en River Plate. Yo ficharía a Lewandowski gratis, incluso con 37 años: es de otra categoría, uno de los últimos nueve jugadores de verdad junto a Haaland", señaló a 'La Gazzetta dello Sport'.

Trezeguet indicó que Lewandowski puede asegurar un número de goles importantes a pesar de que su físico ya no es el que era: "Puede que Lewandowski ya no tenga el físico de antes, pero a pesar de no jugar con regularidad, marcó 14 goles en el Barcelona: es fuerte e inteligente. Lewandowski llegaría a la Juve sabiendo de dónde viene y lo que se espera de él: goles. Si surgiera la oportunidad, yo mismo lo llevaría a Turín", aseguró.

El exfutbolista también habló de Vlahovic, relacionado con el Barça, y se mostró decepcionado por su rendimiento: "Yo también esperaba más de Vlahovic. Se lesionó este año, pero está en su quinta temporada en Turín y aún no estamos seguros de si realmente es un jugador de la Juve. Era súper optimista con Dusan cuando llegó de la Fiorentina. En parte porque es serbio y recordaba a Kovacevic, una auténtica bestia en el campo. Y en parte porque Vlahovic es rápido, físico, con buena técnica y marcó muchos goles en Florencia. Pero la camiseta de la Juve es diferente. Si todavía se habla de Vlahovic como un jugador prometedor, algo falla".

Y recordó que la Juventus siempre ha tenido buenos delanteros y que con ello ha sido posible el éxito: "La historia de la Juventus no cambia. A los delanteros se les pide marcar goles para ganar. Y al club se le pide ganar el Scudetto, que por una razón u otra lleva ausente seis años. Demasiados".

