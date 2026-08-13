Tresoldi, otro 'tapado' para la delantera del Barça

El Barça va a fichar un delantero centro antes del cierre de mercado. En el club blaugrana hay convicción absoluta de que acabará llegando Julián Álvarez porque el argentino tiene la firme intención de abandonar el Atlético, pero el tiempo pasa y la dirección deportiva analizar alternativas interesantes y con opciones reales de salir al mercado. Uno de los futbolistas que está siguiendo con detenimiento el área deportiva es Nicolò Tresoldi, delantero revelación de la Liga belga y máximo realizador del Brujas la pasada temporada. Se trata de un jugador muy joven e internacional sub'21 de Alemania y con una proyección descomunal.

Tresoldi ha tenido propuestas interesantes este verano de la Premier League y de la Roma, pero el Brujas demanda más de 40 millones de euros y, por ahora, no ha salido. Según 'Cuaghtoffside', el Barça tendría ya toda la información sobre su salida y también se habría acercado a su entorno sin ir un paso más allá. Lo cierto es que los scouts del área deportiva han estado trabajando los últimos días en este nombre porque es uno de los delanteros jóvenes más interesantes que hay en el mercado. Flick tiene muy buenos informes de él de las categorías inferiores de la selección alemana y sabe que ha evolucionado correctamente y que apunta a crack.

El Brujas es un negociador duro tal y como demostró con Bisiwu, pero tienen claro que sería imposible retener a Tresoldi si llega un club de primerísimo nivel. El curso pasado fue el jugador más destacado del equipo con algunas actuaciones memorables. Marcó 24 goles en todas las competiciones. De hecho, Tresoldi le marcó un gol al Barça en el duelo de Champions de la pasada temporada que acabó en 3-3 y fue un auténtico quebradero de cabeza para los defensas blaugrana.

Tresoldi es un futbolista que aún debe crecer, pero que tiene un estilo que se acoplaría bien a lo que necesita el Barça para el '9'. Tiene buen juego combinativo, va bien a los espacios reducidos y funciona muy bien con defensas cerradas. Es un gran rematador de área aunque el dribbling no es su cualidad más trabajada. Es el tipo de delantero que está mirando el club blaugrana aunque tiene el handicap de no estar hecho al cien por cien, por lo que sería una apuesta arriesgada.

El Barça sigue trabajando con el objetivo claro de firmar a Julián Álvarez, pero trabaja también en algún plan 'B' por si la operación no puede salir adelante. Por el momento, van a esperar pero el club está mirando muchísimas opciones y Tresoldi es una de ellas.