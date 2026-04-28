Tres vías para ocupar el vacío de Jules Kounde en el Osasuna-Barça

No está siendo la mejor temporada de Jules Kounde, pero lo cierto es que sigue siendo un lateral diestro de garantías y un titular habitual para Hansi Flick. El galo, que estuvo algo espeso en el Coliséum Alfonso Pérez de Getafe, se cargó rápido de una cartulina amarilla tras un mal control en los primeros minutos de juego.

Kounde, en una imagen del partido ante el Getafe / Valentí Enrich

Tuvo que derribar al rival y Hernández Maeso, el colegiado de la contienda, le mostró la tarjeta. Una infracción que le costó cara por el contexto de partido (Flick lo relevó por Araujo en el segundo tiempo para no correr riesgos) y que también le privará de estar en el Osasuna-Barça del sábado en Pamplona.

Fijo para Flick pese a una caída de rendimiento

Jules, que volvió hace un par de semanas de la lesión del bíceps femoral que lo tuvo en el dique seco durante más de un mes, ha recuperado su puesto en el once. Está lejos del excelente nivel que mostró la pasada campaña, cuando formó una sociedad magnífica con Lamine Yamal, pero aun así Hansi considera que continua siendo la mejor opción para el carril. Es por eso que su baja será sensible para un encuentro en la capital navarra en el que el Barça quiere dar la estocada final al título de Liga.

Hansi Flick, serio durante el Getafe-Barça / AFP

El técnico alemán tiene en la recámara varias alternativas para ocupar el relevo del francés. Hay una que, quizás, es la que más ha utilizado este curso y el anterior, que es la de Eric Garcia. El de Martorell fue baja en Getafe precisamente por acumulación de amarillas. Y regresará en El Sadar con la posibilidad de ser central, lateral o incluso ubicarse en el centro del campo. Es el comodín, el multiusos de Flick, que ha tenido que tirar de él este curso hasta en cuatro demarcaciones distintas, puesto que ha ocupado el central diestro y zurdo, el pivote y el lateral derecho.

Ronald, el recurso del último mes

Esa sería, quizás. la opción más factible a tenor de lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Pero hay otras. Una de ellas, la que más ha estado utilizando Flick en las últimas fechas. Ronald Araujo parece instalado en ese carril diestro en el último mes. Ha disputado más minutos ahí que en su hábitat natural en el central. Fue lateral ante el Rayo (jugó 90' y dio el gol de la victoria), contra Atlético en Liga (40'), en Champions (17' en la ida), contra el Espanyol (90') y frente al Getafe la última media hora. A un buen nivel, sobre todo defensivo.

Espart, el relevo natural

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

Y, por último, el lateral diestro puro marca de la casa, Xavi Espart. El canterano ha tenido ya varias oportunidades con el primer equipo, una de ellas como titular, y rindiendo bien pese al enorme salto de categoría. Estos últimos encuentros ha participado más con el Barça Atlètico, inmerso en la lucha por estar en los playoffs de ascenso. A priori, sería el tercero en orden de prioridades pero una alternativa factible.