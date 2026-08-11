Los tres reproches de Rodri al Madrid que le ayudaron a decidirse por el Barça

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el 'no' rotundo de Rodri al Madrid, que rompió totalmente las negociaciones con el club blanco para decidir su fichaje por el Barça. El futbolista llegó a reunirse en persona con los dirigentes madridistas y tenía encarrilado el acuerdo, pero ya desde el inicio hubo reticencias del pasado que complicaban la operación y que, finalmente, la hicieron naufragar. Rodri reprochó varias cosas al Madrid y se decidió por el Barça al sentirse más cómodo profesional y personalmente. Su fichaje por el club blaugrana ya es cuestión de horas.

La intrahistoria del 'no' de Rodri comenzó justo tras acabar el Mundial. El comunicador Ramón Álvarez de Mon, siempre bien informado de los entresijos del club blanco, explicó en su canal de 'youtube' como fueron sucediendo las cosas: "Se produjo un contacto con el jugador después del Mundial y hay una reunión entre José Ángel Sánchez por parte del Madrid y en la que asiste personalmente el jugador. En esa reunión, Rodri se muestra abierto a fichar por el Madrid, pero hace tres reproches que al final pueden haber sido decisivos".

"El primer reproche al Madrid es porque han tardado tanto en ir a por él y que hubiese tantas filtraciones de Florentino Pérez no le quería". El Madrid decidió afrontar su fichaje cuando comprobaron que su rodilla estaba bien y tras un Mundial absolutamente espectacular en el que fue reconocido como el mejor del torneo.

El comunicador sigue:

Y, por último, Ramón Álvarez de Món explica que "hubo un tercer tema y fue que Rodri dijo que le habían comentado que había problemas en el vestuario del Madrid. Ahí, le debieron dar sus explicaciones pertinentes sobre eso. Rodri puso encima de la mesa sus exigencias y el Madrid aceptó, por lo que el fichaje estaba prácticamente hecho. Rodri estaba abierto a fichar por el Madrid hasta que el Barça se puso en serio y acabó tomando una decisión", explicó.

El Madrid llegó a negociar con el Manchester City el traspaso, pero priorizó otras operaciones en el último momento como el fichaje de Diomandé o la renovación de Vinicius y en ese espacio de tiempo, el Barça entró en la puja y el futbolista reflexionó hasta llegar a la conclusión que en el club blaugrana iba a estar mejor. Conoce a los jugadores internacionales, le gusta el proyecto y el estilo de juego va como anillo al dedo. Se llegó a un acuerdo económico y ahora todo está a la espera de que haya un acuerdo entre clubs.