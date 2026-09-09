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Tres refuerzos para el Juvenil en la Youth League

Gistau, Argemí y Eder Aller, en dinámica del filial, refuerzan al equipo de Pol Planas para el estreno ante el Feyenoord

Partido entre Birmingham City vs FC Barcelona en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 Estadio St Andrew's Healthcare - Birmingham UK Foto: Dani Barbeito. oscar gistau. birmingham city . barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . partidos . birmingham city . barça. accion. Estadio St Andrew's

Partido entre Birmingham City vs FC Barcelona en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 Estadio St Andrew's Healthcare - Birmingham UK Foto: Dani Barbeito. oscar gistau. birmingham city . barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . partidos . birmingham city . barça. accion. Estadio St Andrew's / Dani Barbeito / SPO

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Maria Tikas

Maria Tikas

El Barça ya tiene definida la convocatoria para la primera jornada de la fase de liga de la Youth League. El conjunto azulgrana se enfrentará al Feyenoord este jueves a las 9.30 horas, después de que el partido, inicialmente previsto para el miércoles a las 12.00 horas, se aplazara por la alerta de INUNCAT y las restricciones de movilidad.

Entre los 20 convocados destacan Gistau, Argemí y Eder Aller, tres futbolistas en dinámica del filial que refuerzan al Juvenil A de Pol Planas para esta cita europea.

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La lista completa es la siguiente: Eder Aller, Gerard Sala, Teixi, Joan Ingles, Baba Kourouma, Pol Bernabéu, Raul Expósito, Nico Marcipar, Pau Bergés, Argemí, Nil Vicens, Roberto Tomás, Michal Zuk, Samu Borniquel, Joni Hdez, Gistau, Adri Guerrero, Iu Martínez, Ajay Tavares y Nuhu Fofana

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