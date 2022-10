Las tres partes quieren solucionar el Caso Griezmann

El jugador desea dejar el banquillo y el Barça y el Atlético llegar a un acuerdo en las próximas semanas El francés podría ser definitivamente colchonero por 25 millones más variables

Las tres partes, el Barça, el Atlético de Madrid y Antoine Griezmann quieren solucionar cuanto antes el presente y el futuro del atacante francés.

Griezmann se fue cedido al Atlético en el verano del 2021. La cesión fue para dos temporadas, con una opción de compra al finalizar la segunda de 40 millones de euros. La opción se convertía en obligatoria para el club madrileño si el francés jugaba el 50% de los partidos en los que estuviese disponible en esos dos ejercicios. Para que el partido cuente como jugado, Griezmann debe estar sobre el césped un mínimo de 45 minutos. El atacante, del agrado de Diego Simeone, en su primera temporada de cesión, jugó más de esos 45 minutos en 30 de los 37 partidos en los que estuvo disponible. Es decir, un 81% de los partidos. Pero llegó la segunda temporada de cesión y el Atlético decidió que no quería pagar los 40 millones pactados. Así que Simeone recibió órdenes y Griezmann se ha convertido en un habitual del banquillo, saltando al terreno de juego, casi siempre, en el minuto 63 y habiendo jugado solo más de 45 minutos en una ocasión, en el derbi contra el Real Madrid.

Tanto Simeone como el jugador aceptaron la situación, pero con el paso de los meses, ambos han pedido al club una solución, que también quiere el Barça. El técnico argentino quiere poder utilizar a Griezmann mucho más porque considera al francés un jugador importante en sus planteamientos, mientras el atacante empieza a estar harto del banquillo y quiere llegar en buena forma al Mundial de Catar, sabiendo que no lo conseguirá si sigue jugando solo media hora en cada partido. Esa preocupación también la tiene su seleccionador, Didier Deschamps.

Con Simeone y Griezmann apretando para que ambos clubes lleguen a una solución y a un acuerdo, los contactos entre el Barça y el Atlético de Madrid se han reanudado con la intención de poder cerrar el caso en las próximas semanas. El Barça llegó a plantearse llevar el caso a la justicia, considerando que las condiciones ya se habían cumplido, idea que no comparte el Atlético de Madrid. Saben en el club blaugrana que la justicia siempre es interpretable y por ello la nueva estrategia es negociar con el club madrileño. También porque no quieren que Griezmann regrese al Camp Nou la próxima temporada. Porque no tiene plaza en la renovada delantera de Xavi y porque su alta ficha sería un problema para la ya elevada masa salarial del primer equipo. Según algunas fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo podría cerrarse por 25 millones fijos más una serie de variables, aunque las mismas fuentes explican que todavía hay mucho que negociar.

TODOS CONTENTOS

Cuando se llegue a un acuerdo definitivo todas las partes estarán contentas. El Barça por el ingreso de dinero y liberarse de forma definitiva de una gran ficha, el Atlético por pagar menos de lo pactado, Simeone porque podrá utilizar al jugador siempre que quiera y Griezmann porque dejará el banquillo. Eso sí, el francés deberá firmar un nuevo contrato con el Atlético de Madrid con una rebaja de ficha.