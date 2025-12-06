Tres mordiscos más del 'Tiburón': Segundo 'hat-trick' de Ferran al Betis

Ferran Torres está de dulce. Desde que cambió su mentalidad y se convirtió en un 'Tiburón' parece que nada puede con él. Tuvo un mal partido en Stamford Bridge ante el Chelsea. Gozó de una buena oportunidad con empate en el marcador que no supo aprovechar y ello le pesó mientras estuvo en el terreno de juego. Pero aquello ya está totalmente olvidado. Cerró la victoria contra el Atlético de Madrid con un gol en el descuento y 'hat-trick' contra el Betis en La Cartuja en su regreso a la titularidad. Está ya totalmente adaptado a la posición de delantero centro y sus números son de absoluto 'crack'.

Con los tres tantos contra el Betis suma ya 27 con el Barça en este 2025 en 48 partidos jugados. Es el mejor goleador español a nivel de clubes del año, algo que convierte al 'Tiburón' en un fijo en la lista de Luis De la Fuente para el próximo Mundial. El valenciano remontó el tanto madrugador de Antony con dos remates de 'killer' en tres minutos. Aprovechó primero un centro de Koundé y después otro de Bardghji para batir a Álvaro Valles. Antes del descanso, logró el 'hat-trick' con un buen disparo ajustado al palo. El Betis se le da bien al 'Tiburón'. Dos veces ha marcado un 'hat-trick' en la Liga con la camiseta del Barça. Ambas contra el equipo sevillano. El de este sábado y el que logró el 21 de enero de 2024 en el Benito Villamarín. El Barça ganó aquel partido (2-4). Además, Ferran Torres ha logrado dos 'hat-trick' más en su carrera. Con el Manchester City ante el Newcastle y con el Barça en la Copa del Rey contra el Valencia.

La temporada de Ferran Torres está siendo excelente. Suma ya trece goles en lo que va de curso, once en la Liga y dos en la Champions para ser el máximo goleador del equipo de Hansi Flick. En estos momentos es segundo en la lucha por el 'Pichichi' por detrás de Mbappé, que suma 16 goles. Sin contar los penaltis que ha transformado el jugador del Real Madrid, el valenciano estaría solo a un gol del delantero francés.

Con los tres goles ante el Betis, que pudieron ser alguno más, pues Álvaro Valles evitó un cuarto cuando Ferran intentó meterle el balón entre las piernas, sigue el 'Tiburón' avanzando posiciones en la clasificación de máximos goleadores de la historia del Barça. Hace poco entró en lugares de privilegio, situándose entre los 50 primeros. Lleva 57 en 177 partidos y con el 'hat-trick' ha alcanzado a Andrés Iniesta, colocándose en la posición 46. Está a uno de Raphinha y de Josep Bravo y a tres de una leyenda como Johan Cruyff.