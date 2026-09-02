Las tres joyas brasileñas que disputan el Mundialito y tienen perfil Barça

El Mundial de Clubes Juvenil, que se celebra en Córdoba y que alcanza su 17.ª edición, está en plena acción desde el lunes y se extenderá hasta el próximo 9 de septiembre. Es una cita internacional que reúne a algunos de los mejores futbolistas sub-18 del planeta que aún están en categorías formativas y que, en esta ocasión, sin embargo, no contará con la participación del Barça, a pesar de ser el vigente campeón del torneo.

El protagonismo blaugrana, en esta ocasión, estará fuera del terreno de juego y será de los técnicos del departamento de scouting, que dirige el ejecutivo portugués João Amaral y que mapearán, principalmente, la participación sudamericana, representada por los brasileños del São Paulo FC y el Athletico Paranaense, y los argentinos del Racing de Avellaneda, que, en 2025, fueron derrotados por el Barça en la gran final.

El Barça ha puesto en marcha la política de avanzarse a los grandes competidores del mercado y cerrar talento precoz a un precio más bajo.

De los futbolistas canarinhos que están en Córdoba, serán examinados detenidamente, principalmente, tres 'joyas', de las que la secretaría técnica blaugrana maneja ya buenos informes y que tienen un futuro muy prometedor: el '10' del São Paulo, Gustavo Zabarelli; el defensa central Lucas Miranda, también del Tricolor paulista; y el lateral derecho Marcos Pesseti, del Furacão, que viene de hacer muy buenos partidos con la Seleção Sub-17.

Gustavo Zabarelli es una de las joyas de la cantera del Sao Paulo / Miguel Schincariol / SPFC

Zabarelli, talento zurdo de la escuela brasileña

Gustavo Zabarelli (17 años) es uno de los futbolistas con más calidad de Cotia, la factoría de talentos del São Paulo, uno de los clubes que tradicionalmente ha formado a algunos de los futbolistas más interesantes de Sudamérica.

Se trata de un '10' típico brasileño, o sea, un mediapunta que actúa por detrás de la delantera, que destaca por la habilidad de su zurda y sus excelentes dotes técnicas.

Gustavo Zabarelli en un partido del Sao Paulo Sub-17 / Miguel Schincariol

Es un futbolista ofensivo aún en formación, con uno contra uno, un buen lanzamiento de media distancia y muy polivalente tácticamente, porque puede actuar tanto de extremo derecho a pie cambiado, como hace habitualmente, como en el lado izquierdo, como ha hecho últimamente con el Sub-17 del Tricolor paulista.

Tiene el perfil adecuado para actuar en equipos que traten bien el balón, donde puede potenciar su pie educado y su fútbol asociativo. El Barça lo observa como SPORT ya explicó la temporada pasada, así como el Arsenal, el City y el Bayern Múnich.

Lucas Miranda: de tal palo, tal astilla

Hijo de João Miranda, el que fuera central del São Paulo, Atlético de Madrid e Inter de Milán, entre otros, Lucas Miranda (16 años) ha decidido seguir la tradición familiar. Tiene madera de líder, muy buenas condiciones físicas, es fuerte en el marcaje y cuenta con buena salida de balón. Es zurdo, lo que, sin duda, es un aspecto que valoran todos los scouts.

Lucas Miranda con su padre João Miranda, excentral del Atleti / instagram

Está considerado como uno de los centrales del futuro en Brasil. Es internacional en categorías de base. En 2025, formaba parte del equipo campeón del Sudamericano Sub-15, así como de la Seleção que se llevó el prestigioso Torneio de Montaigu, en el que actuó como capitán, considerado como el Mundial sub-16 oficioso.

A pesar de su juventud, esta temporada ya ha entrenado en la dinámica del primer equipo del Tricolor paulista, a las órdenes tanto de Roger Machado como de su sucesor, el exseleccionador brasileño Dorival Júnior.

Lucas Miranda, central zurdo del equipo del São Paulo Sub-17 / SPFC

Su nombre ya ha despertado el interés firme de dos equipos en los que actuó su padre, el Atleti y el Inter de Milán. El Barça lo tiene en buena consideración.

Marcos Pesseti, una bomba de lateral

Marcos Pesseti, también conocido como Marquinhos o Marcos Aurelio (17 años), es la última gran revelación de la selección brasileña Sub-17. Tuvo una actuación espectacular en la última concentración, en la que la Baby Canarinha disputó dos amistosos contra Venezuela, en los que el lateral diestro del Athletico Paranaense marcó dos goles, uno de ellos antológico desde la línea de medio campo.

Precisamente, la vocación ofensiva es la mejor virtud de este lateral rápido, ágil, técnico y con capacidad para ocupar todo el carril derecho. Es el futbolista que más llama la atención de la nueva generación del Furacão, que cuenta con varios internacionales y que se ha presentado en Córdoba con un equipo muy competitivo.

Marcos Pesseti celebra uno de su goles con la selección brasileña Sub-17 / CBF

El Barça es uno de los grandes europeos que lo siguen, pero la lista es muy larga, principalmente con toda la armada de equipos de la Premier.

Está muy bien asesorado por la misma agencia que tiene en cartera a otra gran promesa brasileña, Eduardo Conceição, el delantero total del Palmeiras, de tan solo 16 años, que fue campeón del último Sudamericano Sub-17.