Tres internacionales vuelven a ponerse bajo las órdenes de Flick

Hansi Flick ha dirigido durante la mañana del miércoles la tercera sesión de entrenamiento de la semana en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El objetivo no es otro que el de regresar a la dinámica del fútbol de clubes, tras el segundo parón de selecciones de la temporada, y preparar el partido de este sábado (16:15 horas) contra el Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

El técnico alemán empieza a recuperar futbolistas que han estado con sus selecciones con cuentagotas y en esta ocasión ha contado con tres caras nuevas: Andreas Christensen, Frenkie de Jong y Roony Bardghji. Se espera, por lo tanto, que el resto de internacionales vuelvan a entrenar con el FC Barcelona el jueves. Nos referimos a Pau Cubarsí, Pedri y Marcus Rashford, que jugaron el martes sus partidos con la selección española e Inglaterra, respectivamente.

El danés disputó los 90 minutos de los dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026: frente a Bielorrusia y Grecia con doble victoria. Lo hizo, sorprendentemente, ocupando el lateral diestro del equipo e, incluso, se apuntó una asistencia en el primer encuentro, que sirvió para abrir la lata. Por lo que respecta al neerlandés, también sumó dos triunfos contra Malta y Finlandia, participando en 67 y 90 minutos, respectivamente. No tuvo la misma suerte el sueco que, a pesar de debutar con la selección absoluta, perdió los dos partidos: ante Suiza jugó los últimos cinco minutos y estuvo sobre el verde durante la segunda parte del duelo que les enfrentó a Kosovo.

Fermín López y Lamine Yamal volvieron a ejercitarse con total normalidad junto al resto del grupo y siguen acumulando buenas sensaciones para medirse al Girona. En la otra cara de la moneda está Raphinha, quien volvió a ejercitarse en solitario y apunta a no estar disponible para este fin de semana. Flick volvió a tirar de La Masia y llamó a los canteranos Diego Kochen, Jofre Torrents, Juan Hernández y Quim Junyent; además de los habituales Toni Fernández y Dro.