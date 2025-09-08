Las tres grandes preocupaciones de Flick en este parón

No acabó la competición de la mejor manera para el Barça antes del primer parón internacional de la temporada. El cuadro de Hansi Flick empató en Vallecas dejando una sensación algo preocupante. Como relatamos en SPORT, el técnico germano se dirigió de forma breve al vestuario tras el choque y pidió una reflexión estos días separados. Y si todos estaban poniendo la misma actitud que el curso pasado.

Siempre es mejor dar estos toques de atención ahora y el de Heidelberg es consciente de que el momento de evitar relajaciones y ciertos 'dejes' es en este tramo del curso. Ya en Mallorca alzó la voz ante los medios asegurando que no le había gustado lo que había visto de los suyos después de las dos expulsiones del rival en la primera parte y toda la polémica que se generó.

DESCONEXIÓN GRUPAL

De esta forma, se trataba de un parón algo más necesario y esperado que en otras ocasiones por el hecho de desconectar unos días de la rutina del club y poder reflexionar. Pero, como siempre, había riesgos de lesiones, de fatiga acumulada y de inclemencias con tantos kilómetros, minutos y viajes en las piernas.

Raphinha durante el partido de las eliminatorias para el Mundial entre las selecciones de Brasil y Chile / EFE/Andre Coelho

Cuando ya encaramos la recta final de esta ventana internacional, se mantienen dos grandes preocupaciones para Flick. Raphinha y Ronald Araujo eran los dos futbolistas que más lejos se desplazaban, como de costumbre. Cruzaban el charco y acumulaban mucha tralla con encuentros en plazas, además, condicionadas por la altura y las dificultades para moverse.

ARAUJO APUNTA A TITULAR

Raphinha, que fue titular en el debut de Ancelotti contra Chile, podría finalmente ser suplente frente a Bolivia en El Alto (La Paz). Mientras el técnico italiano liberó a Vinicius, Rodrygo y Militao, el barcelonista ha acudido con la 'seleçâo' como uno de los líderes y fue titular ante Chile.

El partido en la ciudad boliviana será a 4.100 metros sobre el nivel del mar, en un terreno de juego en un estado más que discutible y, para más inri, el partido es durante la madrugada del miércoles en España (1:30am).

Flick y Araujo se saludan en un partido este curso / Dani Barbeito

Por su lado, Araujo, que no estuvo en el triunfo ante Perú por sanción, apunta a titular en el desplazamiento a Santiago de Chile. Uruguay está ya clasificada para la Copa del Mundo, pero los de Bielsa quieren acabar bien. El partido es a la misma hora que el de Brasil. Ambos acumularán mucha fatiga y kilómetros. Se espera que estén ya el viernes para entrenar con Flick con dos sesiones por delante antes del Valencia.

FRENKIE Y EL DESGASTE FÍSICO DEL RESTO

Otra de las preocupaciones es Frenkie de Jong. Pieza imprescindible para el técnico teutón, el neerlandés volvió tocado del encuentro ante Polonia. Se le revisó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el viernes y este lunes acudió de nuevo para hacerse más pruebas. Es una "lesión pequeña", como rezó el club en su escueto comunicado, y no se correrán riesgos con él. Más aún con el debut en Champions a la vuelta de la esquina.

Por delante, aún deben jugar unos cuantos (Koundé, Rashford, etc) y hay cierto temor. Más allá de eso, también en esta línea de problemas físicos, Hansi también sigue cómo evolucionan Gavi (sigue con molestias pero de momento ha esquivado el quirófano) o Balde. El calendario pasa factura quizás demasiado pronto.