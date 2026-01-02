Tres grandes incógnitas en el Barça antes del derbi

Semana intensa de vuelta al trabajo. El FC Barcelona arrancó el lunes con una sesión de puertas abiertas después de siete días de vacaciones navideñas. En total, cinco entrenamientos antes de afrontar el primer compromiso oficial de 2026, un derbi contra el Espanyol en Cornellà-El Prat que se prevé muy caliente.

No solo por la figura de Joan Garcia, sino porque el cuadro perico llega mejor que nunca a nivel clasificatorio a la cita. De cara a este tirón inicial de año, con el primer título a la vuelta de la esquina, tres incógnitas sobrevuelan aún el derbi.

OLMO, DE MENOS A MÁS

Dani Olmo apareció el lunes por esa sesión a puertas abiertas al público en el Johan Cruyff. Después de su lesión del hombro del pasado 2 de diciembre, el egarense sorprendió realizando la primera parte del entrenamiento con sus compañeros, pero luego pasó a hacer trabajo invididual con los preparadores cuando empezaron los ejercicios con contacto.

Dani Olmo ha tenido que seguir los últimos partidos del Barça desde la grada / EFE

Durante la semana ha ido reintegrándose poco a poco con el grupo y participando cada vez más con el resto. Ganando confianza con el hombro y siguiendo el plan inicial. Es algo delicado porque ya fue operado de esa zona hace un par de años en el Leipzig.

Pero la verdad que las sensaciones son buenas y está por ver si Flick decide reservarlo para la Supercopa en Arabia o decide incluirlo en la lista. Descartado, en principio, que pueda salir de inicio.

ARAUJO, AL DÍA

Otro interrogante es Ronald Araujo. Tras perderse más de un mes de entrenamientos por ese tiempo que se tomó por salud mental, volvió el lunes en el Johan a sentir lo que es trabajar con el resto del equipo. Ha recuperado la rutina y va día a día.

Como comentamos en SPORT, estos primeros días habían sido positivos, se está sintiendo bien y a nivel físico al haber seguido un plan de entrenamientos por su cuenta no ha notado tanto la distancia con el resto. Ni Ronald ni el staff se han marcado fecha para el regreso, pero a mediados de semana no estaba descartado incluso que entrara en la lista. Veremos cómo se siente estas horas previas al derbi.

Lamine Yamal durante un entrenamiento en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Otro interrogante es el de Lamine Yamal. No salió a entrenar este 1 de enero, apareció por la Ciutat Esportiva, lo chequearon los médicos y salió unos minutos después. Malestar general que, salvo sorpresa, no debería impedirle estar bien para el derbi. Aunque la duda será si como titular o no.

Dependerá de la gestión de Flick y de cómo lo vea este viernes en el entrenamiento. Y aunque se ejercite sin problemas se mantendrá la incógnita hasta antes del partido. Hay una Supercopa a la vuelta de la esquina, apenas tres/cuatro días después.