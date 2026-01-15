Tres goleadas del Racing al Barça en El Sardinero

Cien partidos oficiales han jugado en toda su historia el Barça y el Racing de Santander, con un balance de 62 victorias azulgranas, 21 empates y 17 triunfos del equipo cántabro. El último partido data del 11 de marzo de 2012. Triunfo azulgrana (0-2), con dos tantos de Leo Messi. Siete victorias del Barça en los últimos siete enfrentamientos. Pocos partidos ganados por el Racing, pero tres victorias sonadas, las tres últimas, que todavía recuerdan en Santander.

Cayó el Barça en El Sardinero por última vez el 4 de enero de 2004. Y lo hizo por goleada (3-0), con tantos de Juanma, Mario Regueiro y Javi Guerrero. Lucas Alcaraz era el entrenador del Racing y Frank Rijkaard, el del Barça. Era la primera temporada del neerlandés en el banquillo azulgrana. Su equipo tocó fondo aquel enero para empezar después una gran remontada y acabar segundo en la Liga por detrás del Valencia. En aquel primer partido del año tuvo una actuación desafortunada el portero turco Rüstü Reçber, que había llegado al Barça el verano anterior en una operación extraña con David Beckham como protagonista.

También perdió el Barça en Santander el 11 de febrero de 2001, con Llorenç Serra Ferrer en el banquillo azulgrana y Gregorio Manzano en el del Racing. Los cántabros endosaron un contundente 4-0 al Barça, con goles de Mario Regueiro, Ramis, Claudio Arzeno y Javier Mazzoni. El Racing llegaba como colista al partido y caricaturizó al equipo azulgrana. Los cántabros, de hecho, acabaron perdiendo la categoría aquella temporada, mientras el Barça acabó clasificándose para la Champions en la última jornada gracias a aquella milagrosa chilena de Rivaldo.

Y una goleada todavía más contundente (5-0) logró el Racing sobre el Barça el 11 de febrero de 1995. Vicente Miera entrenaba al Racing y Johan Cruyff al Barça. El proyecto del neerlandés estaba ya en decadencia y Esteban Torre, padre de Pablo Torre, Quique Setién, Jesús Merino y Radchenko, en dos ocasiones, fueron los encargados de humillar a un Barça con Carles Busquets de portero. Ferrer había sido expulsado con 2-0 en el marcador y Busquets regaló el cuarto gol del Racing y fue expulsado tras cometer un penalti que significó la 'manita'. Lo encajó Jesús Mariano Angoy.

Tras el partido, discrepancias entre Cruyff y Joan Gaspart. "Es igual perder por uno que por cinco", dijo el neerlandés. "Es una vergüenza. Es un resultado inadmisible e indigno para un club como el Barcelona. No es lo mismo perder 1-0 que 5-0, porque con el primer resultado luchas por empatar. Quien diga eso es que no siente los colores", replicó el entonces vicepresidente azulgrana.