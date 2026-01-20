Los tres fichajes del Barça Atlètic

Pequeña desbandada la que está produciendo estos últimos días en clave Barça Atlètic. Es verdad que Dro estaba en dinámica permanente con el primer equipo, pero había sumado en algún encuentro a la causa del equipo de Belletti.

Más sensibles las bajas en el eje de la defensa. Mamadou Mbacke se marcha, tal y como avanzamos en SPORT, a la MLS americana. Saint Louis City será su próximo destino. Por su lado, Andrés Cuenca lo tenía bastante avanzado con el Como, que se haría con sus derechos antes de que termine contrato el 30 de junio con el Barça y luego lo cedería para que se foguee.

RASTREO

Todo esto lleva a que en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se esté rastreando el mercado para la llegada de dos o tres fichajes. La prioridad ahora es el central. Con las salidas de Mbacke y Cuenca Belletti se queda solo con Álvaro Cortés como central sano y con ficha del filial. Se rastrea el mercado nacional e internacional para que lleguen una o dos piezas de garantías. Además, también se persigue un extremo.

Andrés Cuenca, en una imagen de archivo / Javi Ferrándiz / SPO

La lesión de Sama Nomoko ha dejado tocada esa demarcación y aún le queda a Óscar Ureña para regresar. Falta también cerrar esa incorporación del egipcio Hamza Abdelkarim. Y aún puede caer alguna salida sorpresa más. Hace unos días, en SPORT comentábamos también que el filial andaba tras los pasos del croata Leon Jakirovic, también central zurdo, que juega en el Dinamo Zagreb. Milan e Inter están en una pugna por hacerse con sus servicios.

LA PERLA CROATA

A Jakirovic, una de las grandes promesas del fútbol en Croacia, le prometieron que tendría protagonismo, pero está ocurriendo todo lo contrario. Y quiere salir. El Barça le siguió en el Mundial Sub’17 disputado en Qatar el pasado mes de noviembre y los informes fueron muy buenos. Con las salidas de Mbacke y Cuenca podrían haber más chance, si bien los clubes de Milan están rondando los tres millones. Veremos. En cualquier caso, aún puede haber bastante movimiento.