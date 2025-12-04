Los tres extremos que sigue de cerca el Barça

En el último programa de Moeve Fútbol Zone, Alfredo Martínez reveló en exclusiva los tres jugadores que tiene el Barça marcados en rojo en su lista de futuribles. Se trata de tres futbolistas que actúan en el extremo izquierdo y que podrían cambiar de aires el próximo verano.

"Es el momento del mercado de ir buscando posiciones. Lo dijo el otro día el propio técnico. El Barça está buscando, entre otros, un extremo izquierdo, un hombre que le dé recambio a Raphinha", empezó anunciando el periodista.

En este sentido, será importante ver qué sucede finalmente con uno de los extremos que está actualmente cedido en el conjunto blaugrana: "La decisión sobre la continuidad o no de Rashford todavía no está tomada. Hay voces a favor y voces en contra, algunas porque Rashford no es ese futbolista que presiona. Luego, él tiene una ficha muy elevada, a lo mejor tiene otras inquietudes".

"Lo cierto es que por si acaso el Barça está buscando un jugador para el perfil izquierdo. El otro día hubo un encuentro de representantes en Milán al que acudió Joao Amaral, que es ahora la mano derecha de Deco. Aprovechando que estaba en Milán, acudió in situ para ver el Italia - Noruega, en el que jugaba Haaland y en el que jugaba una perla de solo 20 años llamado Antonio Nusa", informó Alfredo Martínez en el programa.

Antonio Nusa celebra el 2-0 contra Italia. / Agencias

"Es uno de los jugadores que está en la lista del Barça, porque el club también ha seguido a Malick Fofana, del Olympique de Lyon, y está siguiendo a Said El Mala, otro extremo extraordinario del Colonia que ya ha irrumpido en la selección alemana", añadió en Moeve Fútbol Zone.

Nusa llegó al Leizpig en el verano de 2024 desde el Brujas, a cambio de 21 millones de euros. Se trata de un jugador que ha llamado la atención de otros grandes de Europa por su velocidad y su habilidad para el regate desde la banda.

Transfermarkt lo valora en 28 millones de euros actualmente, aunque el conjunto alemán acostumbra a vender muy caro a sus jóvenes futbolistas.

Malick Fofana en acción durante un partido del Olympique de Lyon en el Groupama Stadium / AP

Por su parte, la página especializada valora a Malick Fofana en 30 millones de euros y a Said El Mala en 18 millones de euros, aunque la irrupción de este último ha sido más tardía y su valor podría aumentar considerablemente en la próxima actualización.

Lo que sí parece una evidencia es que el Barça está analizando el mercado en busca de un jugador que pueda aportar en el sector izquierdo del ataque. El perfil, por los nombres de la lista, también parece claro: se busca un jugador joven, con mucha habilidad para el regate y mucha velocidad.