Tres equipos españoles preguntan al Barça por Pablo Torre

El Barça confía en colocar a Pablo Torre este verano y hacerlo a través de un traspaso que incluya opción de recompra para el futuro. Hay tres equipos españoles que han preguntado por el centrocampista blaugrana y, al final, será el propio jugador el que tome una decisión tras el Europeo sub'21 que empieza ya. Valencia, Osasuna y Sevilla están interesados pero priorizarían una cesión, algo que por ahora no se contempla ya que el futbolista acaba contrato en el 2026.

Pablo Torre no ha tenido una temporada fácil en el Barça. Decidió quedarse ante las numerosas bajas de principios de temporada y tuvo algunos minutos en el primer tercio de competición en el que cumplió con creces cuando salió. En el club blaugrana valoran muchísimo su calidad técnica pero entienden que hay overbooking de centrocampistas y que el próximo curso también lo tendrá complicado. A su edad, lo mejor para todas las partes es que juegue y se sienta protagonista ya que en el club tienen la seguridad que con confianza puede rendir a un altísimo nivel.

El principal problema es que es extremadamente difícil encontrar clubs que puedan asumir un traspaso, aunque sea bajo, más el salario del jugador. El entorno del futbolista tiene clarísimo que en España no le faltarán opciones, pero también se está mirando por Europa. Se habló del Bayer Leverkusen y es cierto que hay cierto interés, pero todavía no existe oferta en firme y no se va a esperar demasiado. El Oporto también está muy interesado si las condiciones económicas son favorables y la opción de recompra es abultada.

Por el momento, Pablo Torre se centra en competir lo que le queda de temporada y quiere tranquilidad para jugar el europeo, dónde será uno de los tres capitanes del equipo. Sus agentes están moviendo el mercado junto al Barça a la espera de tomar la mejor decisión para todas las partes y con el visto bueno del club blaugrana, que le ha abierto las puertas. El Barça sí que ha dejado claro que están satisfechos de su profesionalidad y rendimiento y que por ello desean mantener un control sobre su futuro por si acaba explotando.

Pablo Torre fichó por el Barça procedente del Racing en el 2022 por unos seis millones de euros. Llegó con el objetivo de jugar en el primer equipo pero acabó en el filial aunque con oportunidades arriba. Y ya el curso pasado se marchó cedido al Girona para tener más minutos. Esta temporada solo ha participado en 14 partidos sumando algo más de 400 minutos en el Barça, un bagaje demasiado pobre y que le obliga a tomar la decisión de marcharse para, quizás, poder volver.