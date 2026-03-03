Las tres dudas de Flick para el once de la remontada ante el Atlético

La lista de ausentes para el partido de esta noche deja a Hansi Flick con poco margen de maniobra a la hora de confeccionar el once titular que le permita soñar con una remontada histórica. A los lesionados Christensen, Gavi (quien ya entrena con el grupo) y De Jong, se añadió de última hora Lewandowski por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, tras recibir un traumatismo el sábado contra el Villarreal.

Además, tampoco podrá contar con su incombustible Eric Garcia, quien era el único futbolista de la plantilla blaugrana que había participado en los 40 partidos que ha disputado el Barça hasta la fecha. Será el primer encuentro en el que tenga que descansar de manera obligada, después de que fuese expulsado en la ida de las semifinales contra el Atlético de Madrid en el tramo final del encuentro. Tuvo que intervenir el VAR para ratificar la tarjeta roja después de que el de Martorell derribase a Baena. Sin duda, una baja muy sensible para el técnico alemán.

Dos incógnitas atrás

Así pues, en defensa están garantizadas las titularidades de Jules Kounde y de Pau Cubarsí. Por contra, una de las dudas será saber el acompañante del de Estanyol en el eje de la zaga, con Gerard Martín y Ronald Araujo como candidatos (teniendo el catalán más papeletas), mientras que en el lateral izquierdo podría entrar Cancelo en lugar de Balde para proyectar una mayor vocación ofensiva para lograr la remontada.

En la sala de máquinas, tres nombres que parecen inamovibles. Con la lesión de De Jong, quien ha ganado galones en los planes del técnico germano es Marc Bernal, que estará acompañado de Pedri, regresando a la titularidad después de superar su lesión, y de Fermín López en la mediapunta.

Ferran Torres se lamenta durante el Girona-Barça de LaLiga 2025/26 / Gorka Urresola Elvira

¿Quién será el ‘9’?

La tercera duda que se nos aparece a la hora de imaginar el once inicial es la del delantero centro. Las bandas están garantizadas para Lamine Yamal y Raphinha, pero Flick podría optar por un cambio de sistema y darle minutos a Dani Olmo como falso ‘9’, aunque la opción menos arriesgada es la de mantener a Ferran Torres como máxima referencia ofensiva. Los seis partidos consecutivos que encadena sin ver puerta permiten dudar de su titularidad.