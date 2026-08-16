Tres años de Deco en el Barça: del cambio de rumbo con Flick hasta la venta de Ferran Torres

El 16 de agosto de 2023, el FC Barcelona nombró a Deco como su nuevo director deportivo para reemplazar a Mateu Alemany. Tres años después, el portugués ha construido un proyecto estable, consolidado entre los grandes de Europa y que domina con puño de hierro las competiciones nacionales. Todo esto con Hansi Flick a los mandos, al que contrató en verano de 2024 tras una reunión en Londres.

El fichaje del entrenador alemán fue la primera gran obra de Deco en estos tres años como director deportivo. Después de un curso decepcionante con Xavi, el luso optó por un candidato que despertaba ciertas dudas tras su paso por la selección alemana, con la que cayó en la fase de grupos del Mundial 2022. Sin embargo, los resultados con Flick, que ha levantado hasta ahora cinco títulos como azulgrana, han dado la razón al portugués.

Bisiwu ha sido, hasta ahora, el último fichaje de Deco con el Barça / FCB

En estos tres años, Deco ha incorporado en propiedad a siete futbolistas por un montante total de 194,5 millones de euros. En 2024, aterrizaron Dani Olmo, procedente del Leipzig por 61 'kilos', y Pau Víctor, del Girona, por 5,5 millones; en 2025, Joan Garcia, del Espanyol, por 25, y Roony Bardghji, del Copenhague, por 2,5 'kilos'; mientras que este verano han recalado en la disciplina azulgrana Anthony Gordon, procedente del Newcastle por 70 millones, Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, por 22, y Jesse Bisiwu, del Brujas, por 8,5 'kilos'.

El gran borrón de Deco en su etapa en los despachos del Barcelona no tuvo lugar como director deportivo, sino como secretario técnico. En junio de 2023, el conjunto azulgrana firmó a Vitor Roque procedente de Athletico Paranaense por 30 millones de euros. El portugués asumió un papel clave en la negociación, gracias a su buena relación con André Cury, agente del futbolista, y su dominio en el mercado brasileño. No obstante, el paso de 'Tigrinho' por la capital catalana no cumplió las expectativas.

2024, su año más agetreado

En el apartado de ventas, el FC Barcelona, desde el nombramiento de Deco, ha ingresado 173,5 millones de euros y recuperó parte de la inversión en futbolistas que no funcionaron. Nada más llegar, en agosto de 2023, Abde se marchó al Real Betis por 7,5 'kilos'. Un año después, el portugués acometió hasta diez salidas: Vitor Roque por 25,5 millones, Mikayil Faye a cambio de 10,3, Julián Araujo por 10, Chadi Riad por 9, Marc Guiu a cambio de seis, Estanis Pedrola por tres, y Dest, Sergi Roberto, Gundogan y Marcos Alonso como agentes libres.

En 2025 salieron traspasados o gratis Pau Víctor, a cambio de 12 'kilos', Dro Fernández, por 8,2; Álex Valle, por seis; Pablo Torre, por cinco, y Lenglet e Iñigo Martínez tras finalizar su contrato. Por su parte, en este mercado, al que todavía le restan poco más de dos semanas, se han marchado del Barça Ferran Torres, por 48,5 millones; Ansu Fati, a cambio de 11; Jofre Torrents (a falta de oficialidad), por seis entre fijos y variables; Iñaki Peña, por tres: Áron Yaakobishvili (a falta de oficialidad), a cambio de 2,5, y Lewandowski libre.

Deco afronta el tramo decisivo con deberes por hacer, tanto en las entradas como en las salidas. El FC Barcelona está cerca de firmar a Rodri, mientras que apura sus opciones de incorporar a Julián Álvarez en una delantera sin efectivos, tras la marcha de Ferran Torres al PSG. En cuanto a ventas, el director deportivo cumple tres años en el club con la obligación de dar salida a Marc Casadó, Héctor Fort, Tommy Marqués, Guille y Toni Fernández, que acumulan una semana al margen del grupo para evitar contratiempos físicos.