Tres dardos de Laporta al Madrid

Joan Laporta aprovechó su última intervención pública para lanzar hasta tres mensajes con evidente destinatario madridista. El presidente del FC Barcelona habló de la situación del Rayo Vallecano, de la decisión de Rodri de apostar por el Barça y de la carrera por el Balón de Oro, donde defendió que Lamine Yamal pueda reivindicarse después de que otros candidatos, como Kylian Mbappé, hayan hecho lo mismo.

El primero de los dardos llegó a propósito del Rayo Vallecano, que finalmente ha conseguido la cautelar que le permite disputar sus partidos en Vallecas. Laporta ya había mostrado semanas atrás su apoyo a Raúl Martín Presa y volvió a hacerlo tras conocerse la resolución.

“Me alegro mucho por Raúl Martín Presa y por su familia. Se lo merecen”, aseguró el dirigente azulgrana antes de dejar una frase cargada de intención: “Era inconcebible que a algunos les recalifiquen terrenos y resulte que a otros les prohíban jugar en su estadio”.

Una referencia difícil de desligar de las operaciones urbanísticas que históricamente han rodeado al Real Madrid. Laporta añadió que el presidente del Rayo le había trasladado que el club madrileño había cumplido con todos los requisitos exigidos. “Raúl me dice que tenían todos los permisos y que habían hecho todo lo necesario para jugar en Vallecas”.

Lamine y Mbappé / Sport

Defensa cerrada de Lamine

El segundo frente estuvo relacionado con el Balón de Oro. Laporta defendió que Lamine pueda proclamar públicamente que merece el premio, especialmente después de que otros candidatos hayan hecho campaña en su propio favor.

“Yo estaría encantado de que Lamine ganara el Balón de Oro. Y, de hecho, se lo merece”, aseguró.

Para Laporta, las nuevas generaciones viven estas situaciones de una forma diferente: “Él tiene que decirlo porque otros también lo están haciendo. El mundo ha cambiado un poco y estos jóvenes son muy desacomplejados, desenfadados. Además, Lamine tiene una simpatía natural y lo dijo de un tono que hay que coger en el buen sentido”.

El presidente recordó además los argumentos deportivos del azulgrana. “El Balón de Oro se da como recompensa a toda una temporada y Lamine ha hecho más que méritos. Aparte de su talento individual, ha conseguido méritos colectivos e individuales. Liga, Supercopa y Mundial son méritos suficientes”.

Laporta también quiso responder indirectamente a las críticas recibidas por el joven atacante después de reivindicar sus opciones. “Si Lamine ha hecho campaña para sí mismo, no he visto críticas a los que antes lo han hecho”, señaló, en una clara referencia a candidatos como Mbappé.

Rodri posa con la camiseta del Barça junto a Deco, Joan Laporta y Rafa Yuste / FC BARCELONA

“Lo querían en la otra parte”

El tercer mensaje tuvo como protagonista a Rodri, uno de los grandes fichajes del Barça y que públicamente se ha decantado por Lamine en la carrera por el Balón de Oro.

“Rodri es un hombre muy sensato, muy maduro, muy líder”, elogió Laporta, que valoró especialmente que el jugador se haya posicionado pese a estar también implicado en la carrera por los grandes premios individuales.

Pero el presidente fue un paso más allá al recordar cómo terminó llegando al Barça: “Lo querían en la otra parte. Se decidió por el Barça y que se haya decidido por nosotros, a los culers nos ha encantado”.

Laporta se mostró entusiasmado con su rendimiento. “Qué fichaje. Lo visteis el otro día. Dicen que no está jugando al cien por cien y no sé qué pasará cuando esté a tope. Es admirable”.

El presidente azulgrana, eso sí, quiso cerrar rebajando cualquier exceso de euforia. “Hay que tocar con los pies en el suelo. Los objetivos se logran trabajando y así lo vamos a hacer. Creo que tenemos dos o tres jugadores por posición”.

Tres asuntos diferentes y un mismo trasfondo: Vallecas, Rodri y el Balón de Oro sirvieron a Laporta para volver a marcar distancias con el Real Madrid.