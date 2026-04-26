Los tres contundentes mensajes de futuro de Flick en el Getafe-Barça

Victoria de oficio y de pedigrí del Barça en Getafe. El cuadro azulgrana jugó un partido muy serio ante el segundo mejor equipo de toda la segunda vuelta en la Liga EA Sports y se llevó un 0-2 merecido. Los de Flick tuvieron rigor defensivo, no se dejaron sorprender por su rival en las transiciones ofensivas y luego estuvieron certeros de cara a puerta. Fermín y Rashford fueron los goleadores en un once del técnico alemán que incluyó a Bardghji por la derecha en el primer encuentro sin un Lamine Yamal que no estará en lo que resta de temporada.

Era un día interesante para ver si realmente el técnico alemán apostaba por el extremo sueco tras una campaña en la que ha tenido poquísimas oportunidades completamente a la sombra del astro de Rocafonda. Y también para ver otras situaciones. Como, por ejemplo, confirmar que Rashford no es la primera opción de inicio todavía sin el titularísimo Raphinha en la derecha o ver si Frenkie de Jong estaba ya OK para ser titular (no lo es desde el 22 de febrero). Y confirmar que Gavi está en un gran momento y que es uno de los favoritos de Flick.

Roony Bardghji apenas ha tenido oportunidades en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

También reconfirmar que Joao Cancelo está un par de peldaños por encima ahora mismo que Balde en el costado izquierdo de la zaga. Getafe era un desplazamiento incómodo que había que solventar y sacar adelante para añadir una dosis ya casi definitiva de tranquilidad pensando en levantar cuanto antes el título liguero.

Vamos a desglosar tres mensajes en clave futuro que dejó Hansi Flick con sus decisiones en el Coliséum Alfonso Pérez y que confirman una tendencia que viene dándose las últimas semanas/meses:

Rashford lo tiene crudo para seguir

Precisamente, el inglés fue un factor interesante e importante cuando ingresó en la segunda mitad por la derecha. Estuvo con chispa y aportó más que Bardghji. También es cierto que Flick se encargó de analizar tras el choque que el contexto que se encontró el británico poco tuvo que ver con el que tuvo que lidiar Roony. El escandinavo se topó con un bloque bajo plantadísimo atrás y que dejó poquísimos espacios, lo que dificultó mucho las cosas. Rashford, en cambio, entró con el 0-1 y con un Geta ya más roto y acumulando gente arriba. Escenario perfecto para él.

El Barça celebra el gol de Marcus Rashford / Mariscal

Pero esta nueva suplencia de Marcus deja bastante claro que ahora mismo el inglés tiene pie y medio fuera del club. La decisión de abonar los 30 millones de la opción de compra pactada con el United parece haberse desvanecido. Sobre todo tras unos últimos meses muy intermitentes del extremo. No ha terminado de dar el paso con la baja de Raphinha y en el club azulgrana no priorizan este esfuerzo económico por el extremo. Y los contactos con el United para prorrogar la cesión y dejar el pago para el siguiente curso cayeron en saco roto.

Cancelo, dos peldaños por delante de Balde

El escenario invitaba a pensar que Alejandro Balde podía recuperar la titularidad perdida ya desde antes de su lesión de bíceps femoral. Cancelo fue relevado ante el Celta el pasado miércoles por unas molestias, así que podíamos imaginar que Flick no arriesgaría. Pero no, el luso salió de nuevo de inicio y Flick dejó claro que actualmente está un par de peldaños por delante en su lista de prioridades.

Balde está siendo suplente / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Balde apenas ha sido titular en uno de los seis encuentros que se han librado tras recibir el alta médica (contra el Espanyol). Este curso ha bajado, como Kounde, ostensiblemente su rendimiento y eso ha provocado que Flick haya apostado por un Cancelo que llegó en enero y tardó unas semanas en ponerse en forma. Joao venía de algo de inactividad, pero a la que ha enlazado unso cuantos encuentros ha ofrecido una buena versión. Jugando a pierna cambiada por izquierda, da amplitud y una posibilidad de ir por dentro y por fuera y de asociarse que ha convencido al técnico.

"¿Balde? Está regresando de una lesión, y es natural esperar una ligera caída. Tiene que demostrarnos en cada sesión de entrenamiento que realmente ha vuelto a su mejor nivel, y eso es lo que necesita hacer en los próximos seis partidos", dijo Flick en rueda de prensa el otro día, dejando claro que tiene que dar más Alejandro para volver al once.

Casadó, ni sin Frenkie, Eric y Bernal

Que Marc Casadó cuenta muy poco para Flick lo viene demostrando el de Heidelberg a lo largo de toda la temporada. El de Sant Antoni de Vilamajor ha bajado mucho su minutaje respecto a la temporada anterior. Y lo que ya resultó definitivo en el Coliséum es que incluso sin Marc Bernal, Frenkie ni Eric Garcia no apostara por él en el doble pivote. El neerlandés todavía no está al 100% y empezó en el banquillo. Pero Hansi prefirió colocar a Gavi junto a Pedri en la sala de máquinas con Olmo por delante.

Marc Casadó, contra el Getafe / Europa Press

Casadó es otro de los que parece claro que saldrá este verano. Tiene propuestas, alguna muy suculenta de Arabia, y el no contar para Flick y ver en el horizonte otro curso con poquísima participación ha ayudado a convencerlo de que salir es la mejor opción. Pese a ser culé hasta la médula.