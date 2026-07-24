Tres ausencias para Flick en el Barça-Europa

Después de 15 largas y sufridas sesiones de entrenamiento, el vestuario del Barça podrá por fin saborear la competición. La pretemporada encara la recta final de la segunda semana y el cuadro de Hansi Flick disputará esta noche (20:00) el primer partido. Será ante el Europa y a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El equipo de Primera RFEF, que ha sufrido una reestructuración importante este verano (no sigue el técnico Aday Benítez y futbolistas clave como Jordi Cano han salido), será el primer 'sparring' de un Barça de Flick que estará plagado de canteranos. Para muchos será la primera vez que competirán con el primer equipo azulgrana. Cierto que no deja de ser un amistoso que el club barcelonista tilda como 'de entrenamiento', pero la ilusión está intacta.

El próximo partido, en Birmingham

También servirá este encuentro para que Hansi siga sacando conclusiones. Cabe recalcar que el cuadro culé viaja ya el lunes a tierras inglesas para ese stage que se alargará hasta el día 4 de agosto y que incluirá un partido en Saint Andrews ante el Birmingham de Champions el día 31 y un 'bolo' el día 4 frente al Preston en el campo de entrenamiento.

Para el duelo frente al cuadro del barrio de Gràcia Flick, a priori, pondrá en liza a dos equipos diferentes. La idea es que juega una parte entera cada uno teniendo en cuenta que tiene disponibles a los 17 jugadores de Barça Atlètic y Juvenil A que se ejercitan estos días más Ter Stegen, Szczesny, Christensen, Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji.

Ter Stegen, entrenando con el Barça / FCB

Una de las incógnitas es si dará minutos a un Ter Stegen que sigue negociando su salida con el Ajax. Está cerrando flecos fiscales y el Barça trabaja para que pueda salir cuanto antes. Seguramente, Flick apostará por repartir los minutos entre Tek, Yako e Iker Rodríguez. En este listado no hemos nombrado ni a Ronald Araujo ni a Balde. Ninguno de los dos estará sobre el césped para el choque.

Alejandro Balde y Héctor Fort, en las pruebas médicas de inicio de la pretemporada 2026/27 / FC Barcelona

El charrúa sigue trabajando al margen tras incorporarse este lunes y no se entrará con el grupo hasta la próxima semana en Birmingham. Balde no se ha ejercitado con sus compañeros ningún día desde el sábado y tampoco tendrá minutos. Sigue un plan específico.

Tampoco estará un Hafiz Gariba que desde el pasado viernes sufre un proceso febril. Y no se espera que Adeyemi, que solo habrá completado la sesión de este viernes por la mañana, tenga minutos. Sería una sorpresa.