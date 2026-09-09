Tres ausencias en el estreno del Barça en la Champions

El FC Barcelona da el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Champions League. Los azulgranas, uno de los candidatos al título, reciben en el Spotify Camp Nou este miércoles a las 18:45 horas al Feyenoord. Hansi Flick ha anunciado la lista de convocados, en la que destacan tres ausencias: los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji y el sancionado Eric Garcia.

El extremo sueco continúa con su proceso de recuperación, tras lesionarse de gravedad en un entrenamiento a principios de agosto, mientras que el neerlandés apura sus opciones de regresar tras el parón. "La evolución de la lesión sigue el plan previsto. Tal vez vuelva tras el parón. Veremos", explicó Flick en la rueda de prensa previa al partido contra el Feyenoord.

Por su parte, Eric Garcia, que jugará este domingo frente al Levante con máscara tras sufrir una fractura nasal en el encuentro contra el Valencia, no forma parte de la expedición porque arrastra una sanción del curso pasado. El defensor de Martorell fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final ante el Atlético de Madrid.

Hansi Flick, que ha convocado a 23 futbolistas, el máximo permitido, ha citado a Hamza Abdelkarim, el único jugador del Barça Atlètic. Bisiwu, que ya tiene el visto bueno burocrático para jugar en LaLiga, no acompañará a sus compañeros en el estreno europeo. "No estará en el equipo contra el Feyenoord. Se ha entrenado bien. Se entrenará con nosotros, pero jugará con el filial", anunció el preparador germano.

Los seis fichajes de este verano, Livakovic, Joao Cancelo, Rodri, Adeyemi, Gordon y Gabriel Jesus, debutan en una convocatoria del FC Barcelona en la Champions. Todos podrían disputar sus primeros minutos en la mejor competición continental excepto el guardameta croata, suplente de Joan Garcia.

Por otro lado, Brian Fariñas, con ficha del primer equipo, es el único futbolista de la lista B en la convocatoria. En ella, aparecen jugadores nacidos a partir de 2004 que acumulan más de dos años en el club. Flick los puede citar en la Champions, siempre y cuando lo considere necesario.

Convocatoria del FC Barcelona para recibir al Feyenoord

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé.

Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.