El tremendo presagio de Szczesny sobre Joan Garcia en el Barça

Szczesny ha accedido a la titularidad en el Barça por las lesiones de Joan Garcia y Ter Stegen. El polaco tiene claro su rol en el equipo y explica que se ha quedado alucinado con el nivel que tiene el meta de Sallent. Para Szczesny, el Barça ha acertado al cien por cien con su fichaje y lanza un claro aviso de lo que vendrá en el futuro: "Lo vi el año pasado en el Espanyol y me causó una gran impresión, y después de tres días de entrenamiento juntos en Barcelona, decidí que podía aportar mi pequeña parte al desarrollo del que posiblemente sea el mejor portero del mundo. No digo que sea el caso ahora, pero veo un potencial increíble allí", aseguró en 'sport.pl'.

El guardameta polaco tiene clara su misión esta temporada y no es otra que ayudar a crecer a Joan Garcia porque desea formar parte de la aventura de un portero que, para él, puede marcar una época: "Si puedo ayudarlo de alguna manera, no solo por el bien del equipo, sino para sentir que estoy en el camino de este talento excepcional, porque es un talento excepcional, e incluso si lo puedo ayudar a desarrollarse en un porcentaje minúsculo, ya es una gran satisfacción para mí".

La relación entre Joan Garcia y Szczesny es de una complicidad total desde que se conocieron y el polaco está arropando al exespanyolista tras un verano complicado por el caso Ter Stegen. Szczesny ya asumió quedarse en el rol de portero suplente y dejó claro al cuerpo técnico que su misión es la de ayudar en todo lo que pueda, sobre todo en el crecimiento del exespanyolista durante esta temporada para que se adapte al máximo al equipo y a la Champions League.

Joan Garcia está ahora lesionado, pero quiere regresar para el Clásico ante el Madrid y todo indica que su recuperación de la operación de menisco va viento en popa. Por ahora, a Szczcesny le ha tocado el duro papel de suplirle y ha encajado dos derrotas consecutivas con una dolorosa derrota en Sevilla.