El tremendo palo de Scholes a Rashford: lo echa del United

Ya ni se cortan. El entorno del Manchester United está absolutamente enfurecido con Marcus Rashford ya que consideran que su actitud lo ha llevado a dejarle apartado del equipo. El exjugador del United, Paul Scholes, le pegó un palo muy duro en 'Sky Sports': "Creo que Marcus ha decepcionado a muchísima gente con su actitud y eso es lo que ha tratado de decir Ruben Amorim cuando asegura que no va a jugar más. Rashford no se está negando a jugar, pero en la forma que está entrenando y se comporta ya te deja claro todo".

Scholes aseguró que el delantero es un mal ejemplo para sus compañeros y para los niños que siguen al United: "En cierto modo, con su actitud, lo que está diciendo es que no quiere involucrarse con sus compañeros. Debería ser expulsado del equipo de forma inmediata. El debería ser imagen para los jóvenes que suben, debería ser un ejemplo y es todo lo contrario. Cuanto antes se vaya del equipo, mejor".

El exfutbolista siguió atizando a Rashford: "No está entrenando adecuadamente, no está viviendo su vida de futbolista de forma adecuada. Hay que desterrarlo porque no puede estar más en el United, encontrar una solución porque aquí no puede jugar y en eso el entrenador tiene toda la razón. Debería ser un ejemplo, pero no lo es. Y sí hay otros jóvenes que están subiendo y están comprometidos".

El entrenador del United, Ruben Amorim, está siendo muy aplaudido por aficionados y exjugadores por hablar claro sobre Rashford y enseñarle la puerta de salida. El club inglés lo ha puesto en el mercado y el Barça se ha interesado en su cesión, que podría ser idónea deportivamente y una oportunidad porque su situación es ya insostenible. Quedan pocos días para cerrar el mercado y cada día parece más claro que Rashford saldrá sí o sí de Manchester.