El tremendo palo de Jota Jordi a Marc Ciria: "Mentiroso, trilero y tramposo"

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo domingo 15 de marzo son uno de los momentos más decisivos en la historia del club. No solo se trata de elegir un líder, sino de definir el rumbo de la institución durante los próximos años, desde la gestión deportiva hasta la administración financiera. Por eso, cualquier irregularidad en el proceso preocupa a socios y aficionados.

En esta ocasión, la candidatura de Marc Ciria ha estado en el centro de la polémica. Tras el proceso de validación de firmas, el precandidato no superó el corte mínimo de 2.337 apoyos necesarios para convertirse en candidato oficial. De las 2.845 firmas presentadas, 598 fueron anuladas, dejando un total de 2.247 válidas.

Entre las firmas invalidadas, 140 no incluían la fotocopia del DNI y algunas estaban duplicadas. El empresario, acompañado de abogado y notario, apeló ante la Junta Electoral, pero la rechazó alegando que estaba fuera de los estatutos del club.

Más allá de los problemas formales, el caso de Ciria ha generado acusaciones graves sobre su conducta durante la campaña. Así lo ha afirmado Jota Jordi en la red social X (antes Twitter): "Ahora ya se puede contar todo: suplicar a Víctor Font, la noche antes y unirse a su candidatura para no tener que presentar las firmas; denuncias supuestamente falsas a integrantes de otras candidaturas para coaccionar; falsificación de firmas; fotos con menores malintencionadas; utilizar firmas de otro proceso; engañar a socios y socias; entregar firmas sin DNI".

Estas denuncias han encendido un debate sobre la ética y la transparencia en el proceso electoral, y el tertuliano de 'El Chiringuito' ha subrayado la gravedad de la situación: "El Sr. Ciria no solo no podrá ganar estas elecciones, no debería poder presentarse nunca más".

Jota Jordi ha añadido que la comisión de disciplina del Barça debería evaluar con seriedad la situación y estudiar la expulsión de Ciria como socio: "Mentirosos, trileros y tramposos… los queremos LEJOS DE NUESTRO CLUB".

Noticias relacionadas

El forofo del club catalán también ha hecho referencia a la vía judicial, dejando entrever que podrían surgir consecuencias legales por lo ocurrido durante la campaña: "Veremos fiscalía cómo procede después de lo que este hombre ha hecho este último mes. VISCA EL BARÇA", ha zanjado.