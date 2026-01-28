Tremendo palo de Deco a Dro

Hasta la fecha Deco no se había pronunciado públicamente sobre los últimos movimientos alrededor de la primera plantilla azulgrana. Ha sido en una reciente entrevista concedida a TNT Sports Brasil donde finalmente el director deportivo azulgrana ha valorado, entre otras noticias, la sorprendente salida de Dro que acaba de abandonar el Barça para poner rumbo al PSG. Un traspaso que ha generado enorme controversia.

La operación está claro que no ha gustado a Deco, al igual que al staff técnico y la cúpula azulgrana. El máximo responsable del área deportiva no se mordió la lengua a la hora de intentar restar importancia a la salida del canterano en esta recta final del mercado der enero. "No hay necesidad de hacer un drama con la salida de Dro. Era un jugador más en la dinámica del primer equipo", sentenció restando valor a la aportación de uno de los grandes valores de la cantera.

Deco sí quiso lanzar un mensaje de advertencia a Dro respecto a la forma de gestionar su propia carrera deportiva. Queda claro que el adiós al Barça para empezar una nueva trayectora en el PSG de Luis Enrique no le parece precisamente un movimiento de lo más apropiado para seguir con su progresión futbolística. "Si Dro continúa con tantas prisas en su carrera, esto le puede ser muy perjudicial en el futuro".

El director deportivo del Barça evitó alimentar cualquier conflicto deportivo o institucional con el PSG y Luis Enrique a raíz del traspaso de Dro al club parisino. “El PSG no ha influido en la decisión de Dro. Fue él quien decidió irse. Tenemos buena relación con el PSG y negociamos directamente con ellos en lugar de activar la cláusula de rescisión"