Tremendo 'palo' de Claudio Bravo al Barça: "Funciona como un equipo pequeñito"

El guardameta chileno Claudio Bravo, ex del Barça entre 2014 y 2017, ha definido en la prensa de su país al club azulgrana de "gigantesco a nivel mundial" pero "funciona como un equipo pequeñito". El portero, que se encuentra sin equipo después de desvincularse del Betis, ha agregado que no el Barça no se puede comparar con el Manchester City, entidad que defendió después de dejar el Barça hasta 2020.

Cuestionado sobre las diferencias entre el Barça y el Manchester City, Bravo comentó que "siempre cuento esto: el Barça funciona como un equipo pequeñito. Es gigantesco a nivel mundial, gigantesco. Madrid y Barça deben ser lo más grande a nivel mediático, a nivel de popularidad, los más conocidos... Donde te muevas tú en el mundo te llenan los estadios".

Agregó, sin ninguna duda, que "el Barça es gigantesco, pero internamente es muy pequeño, ves siempre las mismas caras, poca gente: jugadores, staff, tres o cuatro guardias, el cocinero y poco más".

Elogios al Manchester City

Y comentó, comparándolo con el conjunto que comanda Pep Guardiola, actual campeón de la Premier League, que "en cambio, vas al Manchester City y es un club gigantesco internamente, gigante. Su nivel de recursos es ilimitado: gente en la piscina, gente en el vestuario, gente en el área médica, gente en los gimnasios...".

Entiende que en la entidad de Manchester "sobra gente. No escatiman en recursos ni personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y para que no le falte absolutamente nada. Tú preocúpate de jugar, nosotros tenemos al mejor fisio, al mejor preparador físico de gimnasio, y no uno sino dos y tres. En el área médica tiene veinte camillas y no cinco. Médicos tienes dos o tres...".