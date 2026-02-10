El tremendo palo de Cassano a Bastoni, el central deseado del Barça: "Le cuesta moverse. No sabe marcar y no está para un grande"

Antonio Cassano no suele morderse la lengua cuando analiza equipos y jugadores. El exmadridista comentó las últimas actuaciones de la defensa del Inter y lanzó un palo descomunal para Alessandro Bastoni, uno de los centrales deseados para el Barça de cara a reforzar el proyecto deportivo de la próxima temporada: "¿Bastoni jugando en una defensa de cuatro? Sigo pensando que Bastoni no está en forma para un gran equipo, para un equipo top; no puede marcar, le cuesta alejarse 50 metros de la portería, a pesar de tener buen pie", sentenció Cassano describiendo lo que, para él, es su lentitud.

Cassano fue más allá al asegurar que "Me gusta Bastoni como defensa desde cero. Dejo de lado su formación, pero queda claro que es un defensa que le cuesta muchísimo jugando con espacios", señaló en el programa 'Viva el fútbol'.

Para Cassano, quien está salvando la defensadel Inter es Federico di Marco: "¿Dimarco? Siempre lo he criticado duramente, pero el partido contra el Dortmund me hizo cambiar de opinión. Dimarco también puede hacerlo bien como defensa de cuatro; si el Inter cambia a cuatro, ahí está Akanji, y luego hay que traer a alguien más". Y aseguró que Bisseck mejorará en el futuro seguro a Bastoni: "Se convertirá en un fijo de Alemania y, en poco tiempo, en uno de los mejores centrales del mundo. Hay que confiar en Bisseck para este Inter".

El palo de Cassano a Bastoni podría no ser casual, ya que el Inter no ha estado bien defensivamente en los últimos partidos, pero también se centra en que el central no ha dejado nada claro que quiera seguir en el club italiano a partir del próximo verano. De hecho, Bastoni ha hecho bastantes guiños hacia el Barça, algo que ha molestado muchísimo al entorno interista, quien está focalizando las críticas hacia uno de los centrales más cotizados del mercado.

El Barça sí se ha posicionado por Bastoni, un central de 26 años que tiene una tasación de 80 millones de euros y un contrato firmado con el Inter hasta el 2028. Es uno de los defensas zurdos que más gusta a Deco, pero su salida dependerá del precio que decida imponer el Inter el próximo verano y de la postura del futbolista, quien podría apretar para facilitar las cosas a partir del próximo mes de junio.