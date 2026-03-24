El tremendo enfado de Lamine Yamal: "Siempre a mí, es de locos"

La victoria del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano en la última jornada de LaLiga ha dejado una imagen que no pasó desapercibida para las cámaras de televisión en el Spotify Camp Nou. DAZN ha publicado un vídeo de su programa 'Super8' en el que se aprecia el enfado de Lamine Yamal tras ser sustituido en el minuto 82 por Marcus Rashford.

El joven talento azulgrana, el jugador más determinante del equipo esta temporada con 21 goles y 15 asistencias, acabó visiblemente molesto el partido ante el Rayo. Las cámaras captaron cómo, tras ver su número en el cartel luminoso, se dirigió visiblemente enfadado hacia el banquillo, donde mostró su frustración con gestos.

Durante su salida del terreno de juego, Lamine expresó su malestar de forma reiterada. "Siempre a mí… es de locos", repitió en varias ocasiones, evidenciando su enfado en un momento en el que el partido, con 1-0, todavía no estaba cerrado para el Barça. DAZN atribuye el enfado al cambio, aunque todo apuntaría a que el canterano se refería a la actitud de Cordero Vega, árbitro del partido, hacia él durante el choque, en el que le mostró una amarilla.

La escena continuó en la zona técnica, donde miembros del staff intentaron calmar al jugador sin demasiado éxito, entre ellos Arnau Blanco. El extremo, todavía caliente, insistía en su protesta mientras señalaba hacia el campo, reflejando una mezcla de frustración e incredulidad. Finalmente, la tensión le llevó a alejarse del banquillo y seguir el tramo final del encuentro desde el túnel de vestuarios.