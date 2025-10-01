El tremendo elogio de Valdano a Julián Álvarez, el deseado del Barça

Julián Álvarez ha despegado de forma definitiva y el Atlético de Madrid lo está notando a nivel de resultados. El delantero argentino, deseado por el Barça, se está convirtiendo en uno de los jugadores más en forma en Europa y el extécnico, Jorge Valdano, dejó claro que va a ir a más. Valdano elogió a Julián Álvarez porque domina todas las facetas del juego y sabe liderar: "Julián Álvarez juega como los dioses y corre como cualquiera", explicó en 'Movistar.

Para Valdano, el papel de Julián Álvarez va más allá que el de un simple goleador para cualquier equipo: "Su juego y su derroche físico tiene un efecto de contagio extraordinario en el Atlético de Madrid. Si tú ves a la gran figura del equipo exprimiéndose como se exprime Julián Álvarez... ¿qué queda para los demás?. El Atlético de Madrid es un equipo muy, muy sacrificado, pero es que su máxima figura es de los más sacrificados", aseguró Valdano.

Y avisó para lo que va a venir en el futuro: "Julián Álvarez tiene un nivel creciente en su carrera y todavía no ha tocado techo. Todavía no ha llegado a su nivel top, pero lo va a ir consiguiendo a medida que pase el tiempo", aseguró Valdano.

De hecho, Griezmann también se rindió a Julián Álvarez tras sus últimas exhibiciones en el Atlético: "Disfrutamos mucho de Julián Álvarez y de su juego porque nos da mucho. Todos tenemos ganas de ayudarle a que llegue a su nivel top".

En el Atlético, conscientes de la importancia del futbolista y del creciente interés del Barça están comenzando a mimar públicamente a un jugador que se veía algo frustrado por el juego del Atlético. El club colchonero desea retenerle como sea y tiene armas para conseguirlo ya que su contrato expira en el 2030 y su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros, aunque será el propio futbolista el que elija su destino. Todo dependerá de los logros deportivos del Atlético este curso.