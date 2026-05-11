Szczesny se cachondea del título de Liga: "He batido un récord mundial Guiness"

Szczesny volvió a bromear con su situación en el Barça y tras conquistar el título de Liga, se cachondeó del trofeo conseguido: "Creo que ya he batido el récord mundial Guinness del jugador con más trofeos tras su retirada . Estoy muy contento por ello. Ya tengo cinco y me gustaría llegar a nueve. Todavía me faltan cuatro por ganar en mi última temporada", comentó dejando claro que va a continuar vistiendo la camiseta del Barça.

El polaco aseguró que ha vivido este título de forma distinta: "Las emociones son las mismas, tanto si juegas como si no. Te alegras cuando ganas, te entristeces cuando pierdes y te sientes increíblemente feliz con cada trofeo. La descarga de adrenalina es algo diferente, pero he tenido mucha a lo largo de mi vida, así que disfruto mucho de los últimos dos años de mi carrera como aficionado, no como protagonista", sentenció.

Szczesny siempre ha dejado claro que asume el papel de segundo portero en el Barça. Y lo hace con mucho gusto. El portero polaco está aquí para ayudar y, sobre todo, para intentar que Joan García crezca aún más bajo palos. Szczesny nunca ha escondido su predilección por el actual primer portero blaugrana, pero ahora sus elogios ya son tremendos: "La portería del Barça está en muy buenas manos. Es extraño y me hace volver a la realidad; es la primera vez que juego con un portero mucho mejor que yo. ¿Alisson? Era genial, pero no llegó al nivel que alcanzó después. Lo de Joan García es totalmente diferente", comentó a 'Eleven Sports'.

El portero dejó claro que está abierto a continuar para echar una mano del que se va convertir, según él, en el mejor portero del mundo: "Por un lado, es un poco injusto para Joan García. Claramente ya no soy de la élite europea a la que estaba acostumbrado en mis años anteriores de carrera. Por otro lado, me resulta mucho más fácil aceptar que alguien sea simplemente mucho mejor. Mi trabajo es apoyarlo, no competir con él", aseguró.

Y Szczesny también bromeó con su conocido hábito de fumar: "Ya tengo la boca un poco seca. No he consumido nicotina desde la pausa, así que han pasado unas dos horas y media. Me regalaron un puro de una empresa amiga; me lo enviaron especialmente para esta ocasión; será muy divertido".

Szczesny tiene un año más de contrato con el Barça y su idea es continuar siempre que el club blaugrana lo avale. De hecho, el Barça podría cortar este año tras el pago de una indemnización de unos dos millones de euros, algo que la dirección deportiva y Hansi Flick deberán dirimir en los próximos días. Existe la opción de firmar al porttero de la Real, Remiro, que acepta el rol de segundo guardameta y es una oportunidad de mercado. Y todo va a depender mucho del límite salarial del que disponga el Barça.

La posición de la portería es complicada porque el Barça repescará a Ter Stegen e Iñaki Peña, ambos cedidos hasta junio, y se deberá tomar una decisión con ellos. En principio, no se cuenta con ninguno de los dos, pero habrá que ver si tienen o no salida en el próximo mercado.