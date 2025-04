El tremendo elogio de Haaland a Lamine Yamal en Snapchat: "Este chico..."

El Inter había congelado Montjuïc con el gol más rápido en la historia de unas semifinales de Champions. Apenas había dado tiempo a sentarse cuando el conjunto italiano ya mandaba en el marcador. El golpe fue duro, y el Barça, visiblemente tocado, parecía necesitar algo más que fútbol para reaccionar. Entonces, cuando el partido amenazaba con desbordarse, apareció Lamine Yamal.

El extremo de Rocafonda, con apenas 17 años, pidió el balón sin titubear. En una acción que ya forma parte del imaginario culé, se deshizo de Thuram con potencia, dejó atrás a Mkhitaryan con un cambio de ritmo vertiginoso y soltó un disparo entre defensas que pilló por sorpresa a Sommer. Un gol que no solo devolvía al Barça al partido, sino que levantaba a todo el estadio. Montjuïc pasó del silencio al estallido en cuestión de segundos.

Pero Lamine no se conformó. Poco después volvió a intentarlo con otra jugada individual desde la banda derecha, su zona de operaciones. Conducción eléctrica, regate seco y disparo potente que se estrelló contra el larguero. Fue un aviso más de que no piensa rendirse. Y sobre todo, de que está listo para liderar. En medio de un escenario de máxima exigencia, con todo en contra, el más joven fue el más valiente.

Su actuación no tardó en hacerse viral. Uno de los primeros en reaccionar fue Erling Haaland. El delantero del Manchester City publicó en Snapchat un mensaje breve, pero contundente: “Este chico es increíble”. El noruego, una de las grandes estrellas del fútbol mundial, no pudo resistirse al impacto de lo que acababa de ver. Y no fue el único.

Este es el mensaje de Haaland / x

Con solo 17 años, Lamine Yamal ya no es una promesa: es una realidad descomunal. No solo lidera al Barça en noches grandes, sino que está dejando huella en la Champions y asombrando a estrellas como Haaland. Su desparpajo, su lectura del juego, su capacidad para desequilibrar y decidir partidos importantes lo colocan, ya hoy, entre los nombres más brillantes de su generación. Y lo más impresionante es que aún está empezando.