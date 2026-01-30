El tremendo elogio de Flick a Marc Bernal: le ve seguro como el crack de futuro en el Barça

Hansi Flick no tiene dudas: cree que Marc Bernal apunta a jugador 'top' del futuro y está convencido de que puede marcar una época en el Barça. El técnico alemán quiso lanzar un presagio sobre lo que sucederá con un futbolista al que le tiene especial aprecio y que ha ido modelando para prepararlo como el mediocentro del equipo blaugrana: "Estoy seguro al cien por cien de que Marc va a ser un jugador clave en el futuro de este club. Va a ser importante. Ya vistéis que jugó de una forma magnífica ante el Copenhague", afirmó.

Flick explicó la gestión que ha realizado con el canterano para que fuera recuperándose de su lesión sin asumir demasiados riesgos: "Es joven, ha tenido una lesión terrible y debemos ir con muchísimo cuidado. No es una cuestión ahora de que juega 30 minutos o 60 minutos o lo que sea. Lo importante es que debe ir paso a paso para que todo vaya de la mejor forma posible y lo estamos haciendo bien".

Sobre su juego, señaló que "el debe jugar igual que antes de la lesión. Es bueno con la pelota, conoce los espacios adecuados y crea las opciones correctas. Contra el Copenaghe, la defensa mejoró mucho. Debe subir algo el nivel físico, pero es muy bueno"

De hecho, Flick comentó que ha hablado con Marc Bernal sobre la gestión de sus minutos y que el futbolista sabe lo que se está haciendo: "El se siente bien con este progreso que va teniendo. Debe tener pacoencia e ir poco a poco. Es importante ir paso a paso para que siga creciendo teniendo en cuenta su situación física. Es la filosofía adecuada".

Bernal ha ido ganando minutos en esta segunda parte de la temporada y tanto Flick como el cuerpo técnico tienen claro que se trata de un futbolista que da mucho dinamismo desde el centro del campo. Es el perfil de pivote perfecto para el estilo blaugrana.

Finalmente, habló tanto de Marc como de Casadó y su amor al Barça: "Cuando eres un jugador del Barça es muy bueno tener pasión. Juegas con los mejores y es importante. Todos ellos, los jóvenes sienten los colores y esto es un sueño. Con Casadó y Bernal hace dos años y lo comparas ahora, ellos ni se lo imaginaban que iban a estar aquí. Todo es un proceso. Agradezco a estos jugadores que tienen esta mentalidad y actitud"