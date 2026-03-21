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FC BARCELONA

El tremendo elogio de Flick a Gerard Martín

El técnico cree que es uno de los futbolistas que más ha mejorado

Gerard Martín, durante el partido de Copa ante el Atlético

Gerard Martín, durante el partido de Copa ante el Atlético / AFP

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Gerard Martín se ha convertido en el comodín defensivo del equipo. Hansi Flick lo utiliza como central zurdo tras las lesiones que ha tenido atrás. El técnico del Barça, Hansi Flick, se rindió al canterano por su rendimiento: "Gerard es un ejemplo que con mentalidad, esfuerzo y actitud, todo es posible. Lo está haciendo muy bien".

Flick explicó cómo analizó a Gerard al fichar por el Barça y su decisión de llevárselo al primer equipo: "Es cierto que cuando llegué hable con Bojan y Deco sobre la necesidad de un lateral izquierdo y pedí informes de los del filial. Estuve muy atento a la promoción de ascenso y decidimos con mi cuerpo técnico que Gerard subiese con nosotros".

El técnico añadió que "desde el primer día vimos que se divertía jugando con balón y que tenía muy buenas características. Nos dio una buena impresión y se quedó".

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Finalmente, a Flick se le vio algo emocionado hablando del chico: "No voy a decir mucho más. Pero sin duda Gerard es un ejemplo de que todo es posible si se trabaja. Su rendimiento es fantástico y estamos encantados".

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