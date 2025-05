La tremenda rajada de Raphinha contra Xavi Hernández: "Ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí"

Raphinha siempre tira de sinceridad cuando le ponen un micrófono delante. No es aquel tipo de futbolista comedido y político, que quiere quedar bien, que mide y calibra las consecuencias de sus palabras. Lo suyo es un ejercicio de transparencia constante. Habla como juega: a tumba abierta.

El brasileño ha concedido una larga entrevista, de casi una hora de duración, al canal de YouTube de su compatriota Isabela Pagliari, una periodista deportiva admirada por los internacionales canarinhos. En ella, ha repasado toda su trayectoria personal y profesional, y ha dejado alguna que otra perla.

Desde el punto de vista del barcelonismo, lo que sin duda llama más la atención son las palabras que le ha dedicado a Xavi Hernández, que fue su entrenador en sus dos primeras temporadas como blaugrana.

"Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí", ha disparado. "Cuando no había otro, yo estaba allí y jugaba los 90 minutos. Yo entregaba todo lo que tenía que entregar y resolvía los partidos, pero cuando había otro que podía jugar en mi lugar, lo hacía sin pensar", ha proseguido en un tono muy áspero.

"A veces, yo estaba haciendo de todo en 60 minutos y me sacaba", se ha quejado. Por eso mostraba sus enfados cuando era sustituido.

"Hay un vídeo icónico en el que yo exploto cuando llego al banquillo y doy un puñetazo. Creo que era el partido contra el Manchester United, donde yo había ido muy bien, había hecho un gol y había dado una asistencia. Creo que íbamos 2-2 y me sacó. Había acabado de crear una oportunidad muy clara. Me sentía a gusto y jugando muy bien. Y la primera sustitución fui yo. Cuando lo vi, no me lo podía creer", ha explicado.

La relación de Raphinha con Xavi llegó a un punto sin retorno. "Lo intenté arreglar, tuve varias conversaciones con él, pero vi que estas no hacían ninguna diferencia. Él tenía su forma de pensar", ha declarado

Raphinha reconoce, en esta misma entrevista, que estuvo a un paso de abandonar el Barça el último verano, aunque Hansi Flick lo llamó durante sus vacaciones, después de haber disputado la Copa América, para decirle que lo estaba esperando y que contaba con él.

El delantero gaúcho estaba dispuesto a irse al fútbol saudita y explica que llegó a llamar a Neymar Jr. para saber detalles sobre el país y las competiciones que iba a disputar.

Quien le hizo cambiar de opinión fue su esposa, Natalia. "Estaba teniendo una conversación muy profunda con ella y le dije: 'Yo creo que será bueno para nosotros. Ya he cumplido mi sueño y no tengo más cabeza para aguantar determinadas cosas'. Entonces ella me dijo: '¿Tú crees que, llegando allí y cobrando lo que te han prometido, tendrás la misma motivación para salir a entrenar y ganar títulos?' Ella me dijo que mi brillo de los ojos desapareció y me comentó: 'Tú sabes lo que quieres, y no es ir allí'".

Raphinha prosigue: "Yo le dije a mi mujer que tengo mucho potencial. Si el nuevo entrenador es una persona justa, en una semana lo conquisto, y la realidad es que necesité menos de este tiempo para que Hansi Flick se encariñara conmigo".

Para el delantero, Hansi Flick es un técnico especial. "Es una persona que se preocupa por todos los jugadores, con quien juega y con quien no juega. Esto lo noté cuando Vitor Roque salió. Él iba a hablar con la dirección del club para saber cuál era su situación. Hablaba con él", ha destacado.