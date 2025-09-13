Tremenda rajada de Flick contra la Federación Española por los problemas de Lamine

Se esperaba con impaciencia la explicación del técnico Hansi Flick sobre los problemas físicos que arrastra Lamine Yamal y que le impidieron participar en el entrenamiento previo al duelo frente al Valencia. El club guardó máxima discreción y advirtió que sería el técnico quien desvelaría las causas.

Flick tenía ganas de asumir la responsabilidad y no decepcionó a nadie. Primero despejando la gran duda sobre Lamine. "No estará disponible frente al Valencia. Es una lástima, pero regresó con dolores de la selección y no estará a punto", sentenció en tono serio.

Sin embargo, hubo mucha más crítica en la explicación sobre los problemas físicos que arrastra Lamine. Ahí el técnico germano no se mordió la lengua. "Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugador. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Esto es lo que puedo decir, estoy triste", sentenció.

Respecto a si ha mantenido contacto con De la Fuente o el club se ha dirigido a la Federación, Flick apuntó que "no he hablado con De la Fuente. Nos cruzamos un mensaje. No hablo bien español y él no habla bien inglés. Está claro que la comunicación podría mejorar. He estado en una selección y sé lo que cuesta este trabajo, pero la comunicación debería ser mejor".

Champions League

El club confirmó que los problemas que padece Lamine afectan al pubis, donde se le ha detectado un fuerte hematoma, y que, además, también provocan que en estos momentos tampoco esté clara su presencia en la primera jornada de la Champions League contra el Newcastle. De hecho, fuentes del club se mostraron pesimistas a la hora de pronosticar que el crack azulgrana viajará con el equipo para medirse club inglés el próximo jueves.