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FC BARCELONA

La tremenda rajada de Evra contra la remontada del Barça: "Ya no son los reyes de Europa"

El exjugador del Manchester United tiene claro que pasará el Atlético: "El Barça del 2015 ya no existe. Les hemos visto derrumbarse en estadios importantes"

Lamine acabó exhausto y frustrado tras el partido contra el Atlético

Lamine acabó exhausto y frustrado tras el partido contra el Atlético / Valentí Enrich / SPO

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Patrice Evra suele ser muy contundente en sus apreciaciones y ha lanzado una espectacular rajada contra el Barça y sus aficionados dejando claro que no van a remontar la eliminatoria ante el Atlético y van a quedar eliminados de la Champions: "Escuchen, los hinchas del Barcelona tienen que despertar y darse cuenta de la realidad. Veo todas esas fotos de perfil de 'Remontada' por todas partes; es hora de ser humildes y quitarlas. Este no es el Barcelona de 2015; ese equipo ya no existe. Los hemos visto derrumbarse una y otra vez en los grandes escenarios, y, sinceramente, no son capaces de volver a hacerlo", comentó.

Para Evra, la fragilidad defensiva del equipo puede costarle caro en esta Champions: "En la Champions League es más probable que reciban otra tarjeta roja que que ganen; últimamente se ha convertido en una costumbre. Confío plenamente en Diego Simeone y sus hombres. Son guerreros, están bien preparados y listos para frenar esto", sentenció.

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El exfutbolista indica que el Barça fue muy superior a sus rivales en Europa en tiempos pasados, pero ahoya ya no parten como favoritos: "Aficionados del Barça, tranquilos y en silencio, porque Europa es otra historia… y ya no sois los reyes. Me encanta este deporte, pero me encanta aún más la verdad", sentenció.

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