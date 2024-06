¡Trece fichas del primer equipo... y doce casos pendientes!

Sin tener en cuenta la llegada de posibles refuerzos, algo que hoy está en el aire hasta que no se cierre el ejercicio económico el próximo 30 de junio y se logre equilibrar el presupuesto de cara al Fair Play de LaLiga, son 25 los futbolistas que orbitan el proyecto de Hansi Flick. Esta cifra es también el número máximo de fichas del primer equipo con las que pueden contar los clubs de Primera División. Sin embargo, si vamos al detalle, solo trece futbolistas tienen la próxima temporada contrato en vigor y están al mismo tiempo inscritos, algo que últimamente no tiene por qué ir unido.

Estos trece jugadores son: Ter Stegen, Iñaki Peña, Araujo, Christensen, Koundé, Pedri, Fermín López, Oriol Romeu, De Jong, Gündogan, Ferran Torres, Lewandowski y Raphinha. A partir de ahí, el resto de casos son variados y con circunstancias distintas. Por ejemplo, Joao Félix y Joao Cancelo acaban su cesión el 30 de junio y, si el club cuenta con ellos, deberán empezar de cero las negociaciones con Atlético y Manchester City, respectivamente. Los dos internacionales portugueses deberán esperar, si acaba llegando, su turno.

También hay quien acaba contrato, como Sergi Roberto y Marcos Alonso. El Barça ha hecho una oferta de renovación al de Reus, pero no cuenta con el ex del Chelsea, que deberá buscarse la vida. El Atlético ha sonado como posible destino para él, mientras que el capitán, si se queda, lo seguirá haciendo con un contrato bajo. En todo caso, el 1 de julio serán agentes libres si no solucionan antes su situación.

Iñigo Martínez, precisamente por los problemas de inscripción que está teniendo el Barça las últimas temporadas, llegó el pasado verano con un contrato de dos años, pero con la ficha garantizada solo para el primero. A partir del 30 de junio, vuelta a empezar. Obviamente, sin ficha, tendría vía libre para buscarse la vida y, en ese sentido, si necesita la ayuda del club, la tendrá.

Iñigo Martínez, en uno de los últimos entrenamientos del FC Barcelona / FCB

El caso de Gavi ha ido unido esta pasada temporada al de Vitor Roque. El club aprovechó la gravísima lesión ocurrida durante un partido instrascendente de la selección española que dirige Luis de la Fuente para dar de baja al canterano e inscribir al brasileño durante el mercado de invierno y hasta final de campaña. Así, el delantero no tiene ficha asegurada y, de hecho, el Barça piensa en una cesión para él. Se trata de una decisión fácil de digerir más allá del elevado precio que se pagó por él.

No así la de Gavi, que tiene diversas particularidades. Por un lado, hasta el momento de la lesión, jugaba con el dorsal 6 gracias a las medidas cautelares decretadas judicialmente y que impedían el bloqueo de LaLiga tras la renovación firmada con el Barça en septiembre de 2022. Una vez regrese, estas medidas seguirán vigentes y a la espera de sentencia definitiva.

Flick saluda a Balde, que realiza la recuperación de su lesión, en uno de los campos de la ciudad deportiva del Barça en Sant Joan Despí. / / FCBARCELONA

La situación de los canteranos

Incluimos aquí a Alejandro Balde pese a que está plenamente consolidado en el primer equipo porque, más allá de las circunstancias, su caso es muy parecido al que puedan vivir Cubarsí, Héctor Fort, Lamine Yamal o Casadó. El lateral zurdo, ahora lesionado, renovó en septiembre de 2023 con dorsal de la primera plantilla. Tardó en ser inscrito por las limitaciones que tiene el club y, de hecho, solo por la pasada temporada. El Barça deberá volver a incluir su nuevo contrato en LaLiga.

Fermín, Lamine Yamal y Pau Cubarsí son algunos de los blaugranas que jugarán esta Eurocopa / RFEF

En ello están también con los otros cuatro canteranos. Casadó ha sido el último en renovar, pero antes lo hicieron Cubarsí y Héctor Fort. También en su momento Lamine Yamal. Ninguno de ellos ha tenido ficha del primer equipo y ello pasa por su inscripción. Cuentan con ellos y, aunque Casadó aceptaría una cesión, no tendría ningún sentido que el central y el delantero mantuvieran ficha del filial.

En definitiva, hay mucho trabajo por hacer y gran parte de él, aunque no está hecho, sí está previsto, planificado y prácticamente cerrado. En otros casos, en cambio, no. También habrá que ver la capacidad que tiene Deco para fichar y las posibles salidas que puedan darse.