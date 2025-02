El traspaso de Vitor Roque, una bendición económica para el Barça: Así impactará en el límite salarial

Operación redonda si se acaba cerrando. El Barça ya ha llegado a un acuerdo total con el Palmeiras para traspasar de forma inmediata a Vitor Roque y los dos clubs están haciendo todo lo posible para que la venta cuaje antes del cierre de mercado brasileño este viernes. Ya se están redactando documentos por un traspaso de 25,5 millones de euros más cinco en variables por el 80 por ciento de la propiedad del futbolista y todas las partes, incluido el Betis, estarían ya por la labor. La operación impactará de forma muy positiva en el balance y, sobre todo, en el límite salarial del próximo curso ayudando en renovaciones y, tal vez, en alguna incorporación.

El Barça ha sabido deshacer un fichaje fallido recuperando el dinero dinero -ahora no todo, pero no computará pérdidas ya que había una parte amortizada- y consiguiendo financiación. Y es que el club blaugrana compró a Vitor Roque al Atlético Paranense en cómodos plazos por 30 millones de euros y cobrará prácticamente los 25,5 millones del Palmeiras antes del 30 de junio, algo sumamente importante para el balance financiero de la entidad. La negociación ha sido dura porque se han debido superar muchos escollos legales y la postura del Betis, pero ahora sí, todo está a un paso de concretarse.

El club blaugrana siempre fue incrédulo con la opción del Pameiras, club que comenzó a interesarse en Vitor Roque a principios de enero. No tenían claro el músculo financiero de la entidad brasileña, pero la operación ha ido avanzando con garantías económicas hasta el punto que el Barça se ha mostrado proactivo en la finalización de la operación una vez el futblista dio el OK para volver a Brasil. El primer gran escollo fue la legislación federativa española que impedía la venta del futbolista con el mercado nacional cerrado, pero la FIFA autorizó el traspaso al considerarse una inscripción técnica con algunos antecedentes ya consumados. Tanto la RFEF como LaLiga no pondrán impedimentos ya que un estamento superior les obligará a ello.

El Barça también ha tenido que convencer al Betis de deshacer la cesión de dos años a mitad de temporada. El club verdiblanco se cubrió las espaldas con el fichaje del Cucho Hernández, pero no lo pudo inscribir en Europa y ha apretado para tener alguna compensación. Económicamente no podrá caer nada porque el Barça necesitaba llegar a unas cifras para que la operación fuera viable, pero otra cosa son las compensaciones por derechos que puedan pactarse. En un primer momento se ofreció al club verdiblanco que se quedara con un porcentaje de una futura venta de Vitor Roque, algo que no convenció, pero ahora todo pinta que el Barça se desprenderá de un porcentaje de la propiedad de Abde, futbolista que comparten al 50 por ciento con el Betis. Eso y alguna cesión que caerá en los meses de verano. El Betis ya se interesó en Pau Víctor en enero y no sería nada extraño que apretasen por él a partir del mes de julio.

Tras cerrar todos los acuerdos, el Barça se da por satisfecho a la espera de que se concrete todo por escrito. Porque todo va muy lento, aunque quedan aún 48 horas para cerrarlo. Y será importante porque la operación generará límite salarial: no por la ficha que se ahorrará el Barça de Vitor Roque ya que no estaba inscrito sino por el ingreso de 25,5 millones de euros. Ese dinero sí que impactará de forma muy positiva teniendo la regla del 1-1 vigente. Y lo hará para inscripciones como la renovación inminente de Íñigo Martínez y la llegada de algún posible fichaje para el próximo proyecto. Finalmente, Vitor Roque, se ha convertido en un problema menor.